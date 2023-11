Basketbalistky Piešťan prehrali v Girone 45:73, do play off neprešli

Európsky pohár, ženy – B-skupina:



Spar Girona – Piešťanské Čajky 73:45 (42:21)



Najviac bodov Girony: Bertschová 12, Ygueravide 11, Tolová 10 - zostava a body Piešťan: Mitrasinovičová 15, Jamesová 12, Jurčenková a Taušová po 4, Herminjardová 3 (Mandičová 4, Dinga-Mbomiová 3, Moravčíková 0)



TH: 15/13 – 10/5, fauly: 13 - 20, trojky: 8 - 4, rozhodovali: Ortis (Fr.), Marques da Silvová, Pessová (obaja Portug.), štvrtiny: 22:10, 20:11, 13:14, 18:10

Girona 29. novembra (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok prehrali vo svojom poslednom zápase B-skupiny Európskeho pohára (Eurocup) na palubovke Spar Girona 45:73. V tabuľke obsadili tretiu priečku s bilanciou dvoch výhier a štyroch prehier, ale vzhľadom na celkové skóre sa im z tejto pozície nepodarilo postúpiť do play off.Na prvé body Girony v zápase Piešťany ešte odpovedali, ale ďalšie minúty prvej štvrtiny boli hlavne o španielskom tíme. Ich podkošová prevaha rezultovala do 12-bodovej šnúry, Čajky sa naproti tomu ťažko presadzovali do ich obrany a navyše im to ani "nepadalo" podľa predstáv. Spolu s kombináciou väčšieho množstva chýb z toho bol nepriaznivý stav po prvej časti – 10:22. V rovnakom duchu to pokračovalo aj v druhej 10-minútovke, tvrdá obrana a vysoká strelecká úspešnosť Girony bola pre Piešťany veľkým problémom. Slovenskému majstrovi chýbala dlhšia sekvencia, v ktorej by sa mu darilo. Aj z tohto dôvodu prehrával po prvom polčase 21:42.Druhý polčas nepriniesol v jeho úvode žiadne strelecké body. Zverenkyne trénera Petra Jankoviča potrebovali čo najrýchlejšie a najvýraznejšie znižovať vysoké manko, aby zostali v hre o prípadný postup do play off. Táto taktika sa im darila čiastočne napĺňať, keď zlepšili streľbu a svoju hru. Pred poslednou periódou bol z piešťanského pohľadu stav 35:55. V štvrtej štvrtine už bol pre Čajky dôležitý každý útok a strela, ale skóre sa nevyvíjalo podľa ich predstáv. Girona hrala naplno do poslednej minúty, čo pre Piešťany znamenalo stratu aj teoretických nádejí na zopakovanie účasti v play off.