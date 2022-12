Basketbalistky Piešťan zabojujú s Galatasarayom o postup v EP

6. kolo Európskeho pohára – C-skupina:



streda 14. decembra o 17.00 h: Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul – Piešťanské Čajky



štvrtok 15. decembra o 18.00 h: InvestInTheWest Enea Gorzów – Slávia Banská Bystrica







Tabuľka C-skupiny:



1. Gorzów 5 4 1 371:315 9 – už istý postup do play off



2. PIEŠŤANY 5 3 2 361:310 8



3. Galatasaray 5 3 2 377:337 8



4. B. Bystrica 5 0 5 280:427 5

Istanbul 13. decembra (TASR) – Pred záverečným zápasom v C-skupine Európskeho pohára (Eurocup) majú basketbalistky Piešťanských Čajok všetko vo svojich rukách. V stredu 14. decembra o 17.00 h ich čaká na palubovke tureckého Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul duel o priamy postup do play off. Ani prípadná prehra však nemusí znamenať pre slovenského zástupcu koniec v súťaži.Tím z kúpeľného miesta je momentálne v „céčku“ na druhej priečke, podobne ako Galatasaray má na konte 3 víťazstvá a 2 prehry. Výhra alebo prehra maximálne o 7 bodov znamená v stredu istotu postupu z druhého miesta. Ďalšie scenáre tiež prinášajú možné pokračovanie, pretože z dvoch konferencií si miesto v play off vybojujú po 4 najlepšie tímy z tretích miest.povedal pre TASR tréner Piešťan Peter Jankovič. Podobne to vníma aj rozohrávačka Natália Martišková:Čajky minulú stredu zvíťazili v slovenskom súboji nad Banskou Bystricou (81:55) a v Eurocupe si tak stanovili nové maximum v počte víťazstiev (3) v skupinovej fáze. Teraz k tomu môžu pridať historický postup do play off.uviedol kormidelník Piešťan.