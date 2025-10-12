< sekcia Šport
Basketbalistky Piešťanskych Čajok zvíťazili nad YOUNG ANGELS Košice
YOUNG ANGELS Košice - Piešťanské Čajky 57:73 (29:31).
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Basketbalistky Piešťanskych Čajok sú aj po 4. kole TIPOS Extraligy stopercentné. V nedeľu zvíťazili na palubovke YOUNG ANGELS Košice 73:57 a pripravili domácim prvú prehru v sezóne. Hráčky BC Slovan Bratislava potvrdili úlohu favoritiek triumfom 87:40 na pôde BK AS Trenčín.
ženy - 4. kolo TIPOS Extraligy
BK AS Trenčín - BC Slovan Bratislava 40:87 (16:32)
Najviac bodov: Jamazakiová 18, Rossová-Barnesová 6, Šoltésová 5 - Ošťádalová 18, Keltsová 17, Vondrysková 11
Najviac bodov: Brownová 18, Antoshová a Pittmanová po 12 - Herminjardová 16, Moravčíková 14, Erdélyiová 11
