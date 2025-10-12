Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Basketbalistky Piešťanskych Čajok zvíťazili nad YOUNG ANGELS Košice

Ilustračná snímka. Foto: TASR

YOUNG ANGELS Košice - Piešťanské Čajky 57:73 (29:31).

Bratislava 12. októbra (TASR) - Basketbalistky Piešťanskych Čajok sú aj po 4. kole TIPOS Extraligy stopercentné. V nedeľu zvíťazili na palubovke YOUNG ANGELS Košice 73:57 a pripravili domácim prvú prehru v sezóne. Hráčky BC Slovan Bratislava potvrdili úlohu favoritiek triumfom 87:40 na pôde BK AS Trenčín.



ženy - 4. kolo TIPOS Extraligy

BK AS Trenčín - BC Slovan Bratislava 40:87 (16:32)

Najviac bodov: Jamazakiová 18, Rossová-Barnesová 6, Šoltésová 5 - Ošťádalová 18, Keltsová 17, Vondrysková 11



YOUNG ANGELS Košice - Piešťanské Čajky 57:73 (29:31)

Najviac bodov: Brownová 18, Antoshová a Pittmanová po 12 - Herminjardová 16, Moravčíková 14, Erdélyiová 11
.

