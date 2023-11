Basketbalistky Ružomberka bez víťazstva, s Olympiacosom prehral 46:68

Európsky pohár, ženy – F-skupina:



Olympiacos SFP – MBK Ružomberok 68:46 (37:26)



Najviac bodov Olympiacosu: Williamsová 24, Vitolová 17, Kollatuová 9 - zostava a body Ružomberka: Buknová 10, Havranová a Jackovecová po 7, Andělová 5, Hadačová 0 (Kaliužná 6, Jarošová 5, Mikovčáková 4, Štefančová 2, Michaličková 0)



TH: 26/22 – 11/8, fauly: 14 - 26, trojky: 4 - 4, rozhodovali: Hasanov (Azer.), Meirson, Shalhavi (obaja Izr.), štvrtiny: 26:13, 13:13, 15:8, 16:12

Atény 29. novembra (TASR) – Basketbalistky MBK Ružomberok zostali v F-skupine Európskeho pohára (Eurocup) bez víťazstva. Vo svojom záverečnom zápase prehrali na palubovke gréckeho Olympiacosu SFP 46:68. V tabuľke tak skončil na štvrtej pozícii.Ružomberku vyšiel nástup do svojho záverečného vystúpenia v tohtoročnej edícii Eurocupu, v prvej polovici prvej štvrtiny dokázal dokonca Olympiacosu bodovo ujsť. V tejto fáze sa opieral slovenský tím o dobrú tímovú hru a produktivitu Jackovecovej. Za stavu 6:11 z domáceho pohľadu prišiel oddychový čas, po ktorom sa dianie na palubovke zmenilo. Olympiacos to zobral do svojich rúk, hlavne Vitolová a Williamsová potiahla družstvo k bodovému úseku 18:2 a vedeniu 24:13 po prvej 10-minútovke. V druhej štvrtine sa hosťom podarilo opäť skonsolidovať svoju hru a svojmu súperovi tak neumožnili navyšovať náskok. Pomohli si úspešnými trestnými hodmi a pri polčasovom skóre 26:27 stále žila šanca na prvé víťazstvo v skupine."Ruža" vstúpila do druhého polčasu ako aktívnejší tím, náskok Olympiacosu dokázala v úvode tretej časti znižovať a približovať svoju nádej na obrat v zápase. Domácemu družstvu sa prirodzene takýto scenár nepozdával, svoje vedenie si bez výraznejších problémov kontroloval a v závere si pomohol. Do poslednej štvrtiny sa teda išlo za stavu 34:52 z ružomberského pohľadu. V záverečných minútach dostali priestor hráčky z lavičky, domáce družstvo už ďalšiu drámu nepripustilo, keďže stále bojovalo o šancu na play off.