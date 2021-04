Basketbalistky Ružomberka úspešne vstúpili do finále extraligy žien

MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky 74:56 (39:30)



zostavy a body:



Ružomberok: Enabosiová 16, Živaljevičová 15, Turudičová 13, Williamsová 7, Havranová 2 (Rusiňáková 12, Stašová 9, Kubáňová, Oravcová a Uramová 0)



Čajky: Miletičová 13, Hamilton-Carterová 12, Páleníková 10, Hašková 8, Tadičová 6 (Kozáková 4, Martišková 3, Krajčovičová, Sailerová a Vandlíková 0)



TH: 17/12 - 19/15, fauly: 18 - 19, trojky: 8 - 3, rozhodovali: Tomašovič, Obertová, Uhrin, štvrtiny: 18:20, 21:10, 17:12, 18:14, bez divákov.



/stav série: 1:0/

Ružomberok 17. apríla (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok úspešne vstúpili do finále Niké extraligy žien, v úvodnom stretnutí zvíťazili nad Piešťanskými Čajkami 74:56 a v sérii sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. Ďalší duel je na programe v stredu 21. apríla o 18.00 h v Piešťanoch. Finále sa hrá na tri víťazné zápasy.Finálovú sériu otvorili Piešťanské Čajky ako z partesu, legionárska dvojica Hamilton-Carterová a Miletičová poslala svoj tím do vedenia 8:0. Ružomberok sa herne a strelecky trápil, až v 5. minúte dala Rusiňáková prvé body tímu v zápase. Hosťujúce hráčky ťažili z dobrého úvodu, na palubovke si verili a v 8. minúte vyhrávali 18:8. Vtedy sa však dostala k slovu „Ruža", koniec prvej a začiatok druhej štvrtiny bol v jej réžii. Bodovým úsekom 15:0 otočila vývoj duelu na svoju stranu. Druhá 10-minútovka sa niesla v úplne opačnom garde, ako tá prvá. Domáce hráčky sa rozbehli a naopak, produkcia Čajok sa zastavila. Po prvom polčase išli do šatní spokojnejšie Ružomberčanky, vyhrávali 39:30.Zverenkyne trénera Juraja Suju zvládli vstup aj do druhého polčasu, udržali si svoje vedenie a skrz produkciu Enabosiovej a Turudičovej, navyšovali svoj náskok do dvojciferných hodnôt. Piešťany skúšali rôzne herné varianty, ale nádej na výhru sa im začala vzďaľovať. Pred poslednou časťou prehrávali 42:56. V štvrtej štvrtine si Ružomberok postrážil cestu za prvý bodom vo finálovej sérii, aj keď súper sa ešte niečo snažil so zápasom urobiť. Úvodný duel nepriniesol v koncovke žiadnu drámu, úradujúci majster vykročil za obhajobou úspešne.