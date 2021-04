Basketbalistky Ružomberka zdolali Bystricu v 3. semifinále a postúpili

MBK Ružomberok - BK ŠKP 08 Banská Bystrica 75:47 (38:23)

Najviac bodov: Turudičová 20, Enabosiová 18, Živaljevičová 11 - Žilinská 10, Van Dalenová 8, Holíková 7

/na zápasy 3:0, do finále postúpil Ružomberok/



Piešťanské Čajky - Young Angels Košice 66:52 (23:24)

Najviac bodov: Páleníková 30, Tadičová 12, Miletičová 10 - Jurčenková 19, Bohušová 8, Urbanová 5

/na zápasy 3:0, do finále postúpili Piešťanské Čajky/



Ružomberok 7. apríla (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok postúpili do finále play off Niké Extraligy. V stredajšom treťom zápase semifinále zdolali BK ŠKP 08 Banská Bystrica 75:47 a sériu hranú na tri víťazstvá vyhrali 3:0.Piešťanské Čajky vyhrali v treťom zápase semifinále play off basketbalovej Niké Extraligy nad Young Angels Košice 66:52, sériu vyhrali 3:0 a postúpili do finále.