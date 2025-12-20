Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piešťanské Čajky jasne zdolali Košice

Na snímke vpravo hráčka Piešťan India Farcyová a hráčka Košíc Dominika Lániková počas zápasu 13. kola ženskej basketbalovej Tipos extraligy medzi Piešťanskými Čajkami a Young Angels Košice v Piešťanoch v sobotu 20. decembra 2025. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Hráčky BC Slovan Bratislava ukončili rok suverénnym víťazstvom 86:22 nad posledným tímom tabuľky BK AS Trenčín.

Autor TASR
Bratislava 20. decembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok si v sobotňajšom zápase 13. kola Tipos extraligy poradili s CBK Košice 96:48. Pripísali si dvanáste víťazstvo v sezóne a kalendárny rok 2025 tak zakončili na prvom mieste. Z jasného triumfu sa tešili aj Piešťanské Čajky, ktoré vyhrali nad YOUNG ANGELS Košice 96:50.

Hráčky BC Slovan Bratislava ukončili rok suverénnym víťazstvom 86:22 nad posledným tímom tabuľky BK AS Trenčín. O svojej výhre rozhodli už počas druhej štvrtiny, ktorú ovládli 19:0. V ďalšom stretnutí hráčky BK ŠK UMB Banská Bystrica zdolali Ivanku pri Dunaji 71:59.

basketbal-ženy - 13. kolo Tipos extraligy:

BC Slovan Bratislava - BK AS Trenčín 86:22 (40:12)

Najviac bodov: Rodáková 20, Keltosová 14, Fadrhonsová 12 - Jamazakiová 6, Mamráková a Kozáková 4


BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 71:59 (35:27)

Najviac bodov: Matejčíková 23, Oravcová 12 (11 doskokov), Rostocká 10 - Šafáriková 18, Piscová 17, Vaiglová 9


MBK Ružomberok - CBK Košice 96:48 (55:25)

Najviac bodov: Živaljevičová a Jackovecová po 20, Lopsová 14 - Kašperanová 19, Kmetoniová 11, Czakóová a Slivkárová po 6


Piešťanské Čajky - YOUNG ANGELS Košice 96:50 (39:24)

Najviac bodov: Farcyová 23, Jakubčeková 13, Schwarzová 11 (10 doskokov) - Pittmanová 26, Pelánová a Dubecká po 6
