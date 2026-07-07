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Basketbalistky Ružomberku sa predstavia v skupinovej fáze EuroCupu

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Na snímke vľavo hráčka Čajok Alica Moravčíková a hráčka Ružomberka Oľga Jackovecová počas 5. rozhodujúceho zápasu finále play off ženskej basketbalovej Tipos extraligy medzi Piešťanskými Čajkami a MBK Ružomberok v Piešťanoch v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Úradujúci majster Slovenska a víťaz Slovenského pohára má už pred žrebom istotu minimálne šiestich stretnutí v tejto súťaži.

Autor TASR
Mníchov 7. júla (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok sa predstavia v sezóne 2026/2027 v skupinovej fáze Európskeho pohára (EuroCup). Úradujúci majster Slovenska a víťaz Slovenského pohára má už pred žrebom istotu minimálne šiestich stretnutí v tejto súťaži. Svojich súperov spozná vo štvrtok 16. júla.

„Ruža“ si naposledy zahrala v tejto súťaži v sezóne 2023/2024, keď sa dokázala prebojovať z kvalifikačného dvojzápasu. V konkurencii lotyšskej Rigy, gréckeho Olympiacosu a tureckého Kayseri si však nezabezpečila postup do ďalšej fázy súťaže. V EuroCupe sa naopak po dlhých rokoch nepredstavia Piešťanské Čajky, aktuálny vicemajster Slovenska.

Spolu s Ružomberkom má garanciu skupinovej fázy ďalších 34 tímov, zostávajúce miesta doplní osem neúspešných klubov z kvalifikácie o Euroligu a päť úspešných družstiev z kvalifikácie Eurocupu. O nasadení do jednotlivých košov pred žrebom rozhodnú výsledky z predchádzajúcich troch sezón v európskych súťažiach.

Skupinová fáza sa odohrá v štvorčlenných skupinách systémom doma-vonku, z každej skupiny idú ďalej dva najlepšie tímy. Doplní ich kvarteto najlepších klubov z tretích miest a štyri družstvá, ktoré skončili v skupinovej fáze Euroligy na štvrtej pozícii. Následné sa opäť systémom doma-vonku bude hrať play off.
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