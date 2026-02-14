< sekcia Šport
Basketbalistky Ružomberku vo finále triumfoval nad Banskou Bystricou
Ružomberok vstúpil do druhého polčasu aktívnejšie, mal dlhšie úseky, keď bol vo vedení a dobre mu fungovala dvojica Smithová s Jackovecovou.
Autor TASR
Piešťany 14. februára (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok sa stali celkovým víťazom Tipos Final Four Slovenského pohára. V piešťanskej Diplomat aréne triumfovali vo finálovom stretnutí nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 77:55. „Ruža“ získala túto trofej piatykrát v klubovej histórii a po štvorročnej odmlke (1997, 2019, 2020, 2022, 2026). Najužitočnejšou hráčkou (MVP) celého podujatia sa stala ukrajinská krídelníčka Oľga Jackovecová.
Obaja finalisti začali finálový duel Slovenského pohára zostra, s veľkou intenzitou a najmä útočnú kvalitou. Prvú štvrtinu charakterizovali časté zmeny vedenia, ofenzívne ladenie tímov a fakt, že si nik nevedel vytvoriť výraznejší náskok. Po úvodnej časti viedla napokon „Ruža“ najtesnejším možným rozdielom - 19:18. V podobnom duchu pokračoval duel aj v ďalších minútach, v jednom momente mala dobrý úsek Banská Bystrica a potom hneď na to Ružomberok. S väčšou spokojnosťou mohol ísť na polčasovú prestávkou tím trénera Juraja Suju, ktorý vyhrával 38:36.
Ružomberok vstúpil do druhého polčasu aktívnejšie, mal dlhšie úseky, keď bol vo vedení a dobre mu fungovala dvojica Smithová s Jackovecovou. Banská Bystrica ale nezostávala vo výraznejšom závese, najmä pod košom sa mohla spoľahnúť na Žilinskú. K dôležitému okamihu stretnutia prišlo necelé tri minúty pred koncom tretej štvrtiny, Šedivá poslala ružomberský tím prvýkrát do dvojciferného vedenia - 55:45. Z vypracovaného náskoku dokázali naďalej ťažiť, pred poslednou štvrtinou boli bližšie k víťaznej trofeji, keď viedli 60:48. „Ruža“ definitívne rozhodla o osude finále na začiatku štvrtej časti, do ktorej vstúpila sedembodovou šnúrou. Slávia sa už nezmohla v tejto fáze na odpor a koncovka sa tak už iba dohrávala.
Tipos Final Four Slovenského pohára žien - finále:
MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica 77:55 (38:36)
zostavy a body:
Ružomberok: Jackovecová 20, Smithová 18, Šedivá 12, Andělová 3, Kraislová 2 (Kaliuzhna 9, Mikovčáková 7, Živaljevičová 6, Ďuratná a Štefančová 0)
Banská Bystrica: Žilinská 14, Tulonenová a Urbanová po 8, Pinzanová 7, Jarošová 0 (McGruderová 6, Callowayová 5, Chovaníková 3, Da Cruz a Užovičová po 2, Janštová 0)
TH: 13/8 - 15/10, fauly: 18 - 17, trojky: 9 - 3, rozhodovali: Šarišský, Obertová, Perečinská, štvrtiny: 19:18, 19:18, 22:12, 17:7, 300 divákov.
konečné poradie Tipos Final Four Slovenského pohára žien 2025/2026:
1. MBK Ružomberok
2. Slávia ŠKP Banská Bystrica
3. Piešťanské Čajky
4. BC Slovan Bratislava
All Star tím Tipos Final Four Slovenského pohára:
India Farcyová (Piešťanské Čajky)
Zoesha Smithová (MBK Ružomberok)
Helmi Tulonenová (Slávia ŠKP Banská Bystrica)
Katarína Šedivá (MBK Ružomberok)
Elisa Pinzanová (Slávia ŠKP Banská Bystrica)
Prehľad víťaziek Slovenského pohára žien:
1994/95 Sporiteľňa Bratislava
1995/96 Spartak SAM Myjava
1996/97 MŠK SIPOX Ružomberok
1997/98 TORY Košice
1998/99 Spartak SAM Myjava
1999/00 CBK Cassovia Bardejov
2000/01 CBK Cassovia Bardejov
2001/02 Slovan JOPA Bratislava
2002/03 Delta V.O.D.S. Košice
2003/04 Delta I.C.P. Košice
2004/05 Slovenský pohár sa neuskutočnil
2005/06 Slovenský pohár sa neuskutočnil
2006/07 K CERO V.O.D.S. Košice
2007/08 KOSIT 2013 Košice
2008/09 Maxima Broker Košice
2009/10 Dobrí Anjeli Košice
2010/11 Dobrí Anjeli Košice
2011/12 Good Angels Košice
2012/13 Good Angels Košice
2013/14 Good Angels Košice
2014/15 Good Angels Košice
2015/16 Good Angels Košice
2016/17 Piešťanské Čajky
2017/18 Good Angels Košice
2018/19 MBK Ružomberok
2019/20 MBK Ružomberok
2020/21 Young Angels Košice
2021/22 MBK Ružomberok
2022/23 Piešťanské Čajky
2023/24 Slávia Banská Bystrica
2024/25 Piešťanské Čajky
2025/26 MBK Ružomberok
