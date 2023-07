Basketbalistky sa chcú na univerziáde v Číne opierať o tímovosť

Nominácia basketbalistiek Slovenska na 31. Svetové univerzitné hry FISU 2021 v Čcheng-tu (28. júla – 8. augusta):



hráčky: Tatiana Bábiková (Univerzita Komenského v Bratislave), Timea Čatlošová (Prešovská univerzita v Prešove), Martina Dovčíková (Katolícka univerzita v Ružomberku), Anna Kaljužná (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Michaela Lukačiková (Prešovská univerzita v Prešove), Martina Machalová (The University of Texas at Tyler/USA), Petra Oborilová (Iona University/USA), Kamila Plavnická (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Ema Rodáková (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach), Soňa Svetlíková (Univerzita Karlova/ČR), Dominika Urbanová (Technická univerzita v Košiciach), Zuzana Vargová (Univerzita Komenského v Bratislave)



realizačný tím: Richard Kucsa – hlavný tréner, František Kubala – asistent trénera, Michaela Balážová – vedúca družstva, Daniel Buliak – fyzioterapeut, Patrik Kmec – lekár







Program Slovenska v B-skupine:



29. júla o 9.00 h: SLOVENSKO – Taiwan



30. júla o 13.30 h: Česko - SLOVENSKO

Čcheng-tu 28. júla (TASR) – Po dvojročných odkladoch sa na prelome júla a augusta uskutočnia 31. Svetové univerzitné hry FISU 2021 v čínskom meste Čcheng-tu (28. júla – 8. augusta). Z kolektívnych športov má Slovensko zastúpenie v ženskom basketbale. Výber trénera Richardsa Kucsu chce dosiahnuť na čo najlepšie umiestnenie, aj keď to v kvalitnej konkurencii nebude mať jednoduché.Príprava na čínsku misiu bola v domácich podmienkach, v predchádzajúcich týždňoch sa v piešťanskej Diplomat aréne formovala herná koncepcia slovenského univerzitného tímu.zhodnotil pre TASR prípravu tréner Sloveniek Richard Kucsa.Podstatnou témou bolo tvorenie finálnej 12-člennej nominácie, ktorá vycestuje do Čcheng-tu reprezentovať Slovensko.prezradil reprezentačný kormidelník.V rámci prípravy odohral jeho výber štyri prípravné stretnutia, v dvojzápasoch s Českom (52:62, 60:70) a Poľskom (49:64 a 45:61) úspech nezaznamenal. Tieto previerky však ukázali, čomu sa musia vyvarovať v „ostrých“ zápasoch na turnaji a na čom musí byť hra Sloveniek postavená.vyhlásil Kucsa.Tesne pred začiatkom podujatia sa zmenil počet tímov, napokon sa v Čcheng-tu predstaví 12 družstiev a Slovensko nastúpi v B-skupine proti Taiwanu (29. júla o 9.00 h) a proti Česku (30. júla o 13.30 h). Z každej skupiny postúpia dva najlepšie tímy do štvrťfinále, na družstvo na 3. mieste čakajú súboje o 9. – 12. priečku. Pri poslednej účasti, v roku 2019, obsadili Slovenky konečné 12. miesto.