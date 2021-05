Basketbalistky sa pripravujú na ME, Suja: V družstve máme veľa talentu

Na snímke hráčka ženskej basketbalovej reprezentácie Alexandra Hašková počas tréningu v rámci reprezentačného zrazu v Piešťanoch v utorok 11. mája 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke hráčka ženskej basketbalovej reprezentácie Michaela Fekete počas tréningu v rámci reprezentačného zrazu v Piešťanoch v utorok 11. mája 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Nominácia Slovenska na prípravu pred ME v basketbale žien (17. – 27. júna):



hráčky: Barbora Bálintová (Arka Gdyňa/Poľ.), Nikola Dudášová (PEAC Pécs/Maď.), Michaela Fekete (Dinamo Sassari/Tal.), Alexandra Hašková, Natália Martišková, Terézia Páleníková (všetky Piešťanské Čajky), Ivana Jakubcová (Le Mura Basket Lucca/Tal.), Anna Jurčenková (Žabiny Brno/ČR), Nikola Kováčiková (University of Pennsylvania/USA), Alica Moravčíková (Bascats Heidelberg/Nem.), Sabína Oroszová (GEAS Sesto San Giovanni/Tal.), Miroslava Praženicová, Radka Stašová (obe MBK Ružomberok), Veronika Remenárová (KP Brno/ČR), Timea Sujová (ŠBK Šamorín)



náhradníčky: Barbora Bohušová (Young Angels Košice), Lucia Hadačová (KP Brno/ČR), Laura Horvátová (ŠBK Šamorín), Žofia Hruščáková (Galatasaray Istanbul/Tur.), Vanda Kozáková (Piešťanské Čajky), Dominika Rusiňáková (MBK Ružomberok), Tereza Sedláková (Kemegal Cortegada/Šp.), Soňa Svetlíková (ŠBK Šamorín), Stella Tarkovičová (SBŠ Ostrava/ČR)







Realizačný tím: Juraj Suja – hlavný tréner, Peter Jankovič – asistent trénera, Tomáš Horký – manažér družstva, Ján Meszároš – lekár, Alžbeta Dutková – fyzioterapeutka, Erika Šerfőzőová, Marián Vlkovič - maséri







Program prípravných zápasov Slovenska pred ME v basketbale žien:



27. – 29. mája: Medzinárodný turnaj v Piešťanoch (SR, Slovinsko, Poľsko)



4. júna: Chorvátsko – SLOVENSKO (Split/Chor.)



5. júna: Grécko – SLOVENSKO (Split/Chor.)



10. júna: Česko – SLOVENSKO (Praha/ČR)



11. júna: Česko – SLOVENSKO (Praha/ČR)



Piešťany 11. mája (TASR) – Slovenská ženská basketbalová reprezentácia odštartovala v Piešťanoch päťtýždňový prípravný blok pred majstrovstvami Európy v Španielsku a vo Francúzsku (17. – 27. júna 2021). Tréner Juraj Suja má k dispozícii 15 hráčok, jeho zverenky odohrajú pred odchodom na európsky šampionát šesť prípravných zápasov.V nominácii Slovenska na prípravný blok neprišlo k žiadnym výraznejším prekvapeniam, základ tvoria hráčky, ktoré sa postarali o postup na ME. Pre zranenia vypadli z menoslovu Angelika Slamová a Michaela Balážová. Do reprezentácie sa naopak vracia Nikola Kováčiková.vyjadril sa pre TASR Suja.Už dlhší čas je tradičným dejiskom prípravných blokov ženskej reprezentácie mesto Piešťany. Realizačný tím má s hráčkami na tomto mieste k dispozícii všetko, čo k basketbalu potrebujú. Ako to už v tomto období býva zvykom, celá príprava sa realizuje v tzv. "bubline".načrtol reprezentačný tréner plán prípravy.V príprave sa Sujove zverenky stretnú najskôr na domácom turnaji v Piešťanoch so Slovinskom a Poľskom (27. – 29. mája). Prvý júnový víkend vycestujú do Splitu, kde na nich čaká Chorvátsko (4. júna) a Grécko (5. júna). Generálkou na európsky šampionát bude dvojzápas s Českom (10. a 11. júna) v Prahe. Do dejiska ME odletí výprava SR 14. júna.zhodnotil Suja program prípravných duelov.Do Valencie, dejiska zápasov Slovenska, odcestuje napokon 14 hráčok, z ktorých deň pred úvodným zápasom určí realizačný tím finálnu dvanástku.dodal tréner.