< sekcia Šport
Basketbalistky ŠBK Šamorín zdolali CBK Košice 56:41
V druhom stretnutí o túto pozíciu uspeli na palubovke CBK Košice 56:41 a v sérii hranej na dve víťazstvá triumfovali 2:0 na zápasy.
Autor TASR
Košice 15. apríla (TASR) - Basketbalistky ŠBK Šamorín zakončili sezónu 2025/2026 v Tipos extralige žien (EXZ) na konečnom siedmom mieste. V druhom stretnutí o túto pozíciu uspeli na palubovke CBK Košice 56:41 a v sérii hranej na dve víťazstvá triumfovali 2:0 na zápasy.
Tipos EXZ - druhý zápas série o 7. miesto:
CBK Košice - ŠBK Šamorín 41:56 (21:23)
najviac bodov: Kašperanová 14, Slivkárová 10, Czakóová 5 - Hrimaljuková 16, 16, Pančuková 12, Kononučenková 11
/konečný stav série - 0:2, Šamorín sa umiestnil na 7. priečke v sezóne 2025/2026 Tipos EXZ/
Tipos EXZ - druhý zápas série o 7. miesto:
CBK Košice - ŠBK Šamorín 41:56 (21:23)
najviac bodov: Kašperanová 14, Slivkárová 10, Czakóová 5 - Hrimaljuková 16, 16, Pančuková 12, Kononučenková 11
/konečný stav série - 0:2, Šamorín sa umiestnil na 7. priečke v sezóne 2025/2026 Tipos EXZ/