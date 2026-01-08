< sekcia Šport
Basketbalistky ŠK UMB Banská Bystrica zdolali BK AS Trenčín 67:43
ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín 67:43 (33:16)
Autor TASR
Banská Bystrica 8. januára (TASR) - Basketbalistky ŠK UMB Banská Bystrica zvíťazili v dohrávke 15. kola Tipos extraligy nad BK AS Trenčín 67:43.
Tipos extraligy - 15. kolo:
ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín 67:43 (33:16)
Najviac bodov: Rostocká 20, Maliarová a Lukčová po 13 - Mamráková 17, Bučková 10, Jamazakiová 8
ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín 67:43 (33:16)
Najviac bodov: Rostocká 20, Maliarová a Lukčová po 13 - Mamráková 17, Bučková 10, Jamazakiová 8