Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
< sekcia Šport

Basketbalistky ŠK UMB Banská Bystrica zdolali BK AS Trenčín 67:43

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín 67:43 (33:16)

Autor TASR
Banská Bystrica 8. januára (TASR) - Basketbalistky ŠK UMB Banská Bystrica zvíťazili v dohrávke 15. kola Tipos extraligy nad BK AS Trenčín 67:43.



Tipos extraligy - 15. kolo:

ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín 67:43 (33:16)

Najviac bodov: Rostocká 20, Maliarová a Lukčová po 13 - Mamráková 17, Bučková 10, Jamazakiová 8
.

Neprehliadnite

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa