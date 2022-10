Basketbalistky Slávie si po výhre nad Eleftheriou zahrá skupinovú fázu

kvalifikácia Európskeho pohára – 2. zápas:



Eleftheria Moschatou – Slávia Banská Bystrica 58:61 (25:32)



najviac bodov – Eleftheria: Callowayová 19, Brewerová 16, Karakasidouvá 10 - zostava a body Banskej Bystrice: Allenová 28, Deurová a Mandičová po 11, Janštová 4, Grigerová 3 (Neuschlová 2, Holíková a van Dalen po 1), TH: 7/4 – 24/8, fauly: 24 - 15, trojky: 4 – 5, štvrtiny: 13:17, 12:15, 14:10, 19:19, rozhodovali: Župančič (Slov.), Ivanovičová (Srb.), Radinovičová (Č. Hora).



/prvý zápas – 72:71, Banská Bystrica postupuje do skupinovej fázy Eurocupu/

Atény 13. októbra (TASR) – Basketbalistky Slávie Banská Bystrica postúpili do skupinovej fázy Európskeho pohára (Eurocup). V odvetnom zápase kvalifikácie zvíťazili na palubovke gréckej Eleftherie Moschatou 61:58. Slovenský tím nasmerovala k výhre a zisku postupovej miestenky najmä Jacaira Allenová, autorka 28 bodov.Banská Bystrica si v Eurocupe zahrá v C-skupine proti ďalšiemu tímu zo Slovenska – Piešťanským Čajkám, okrem toho budú ich súperkami turecký Galatasaray Istanbul a poľská InvestInTheWest Enea Gorzów. Prvý zápas Slávie je na programe predbežne v stredu 26. októbra o 18.00 h, kedy nastúpia vonku proti Galatasarayu.Bitku o miesto v skupinovej fáze Eurocupu odštartovala úspešným trojbodovým pokusom Grigerová. Domáca Eleftheria síce odpovedala 5 bodmi v rade, ale Banská Bystrica v porovnaní s prvým zápasom zvládla nástup a darilo sa jej aj strelecky. Bola aktívnejšia, sebavedomejšia a vedela sa vyrovnať aj s búrlivou atmosférou. Na domácej strane síce hrozila americká dvojica Callowayová a Brewerová, ale Deurová zavelila k 9-bodovej šnúre Slávie. Vďaka nej bol po prvej štvrtine priaznivý stav 17:13. Grécky tím podľa očakávania pridal na agresivite a viackrát sa dokázal priblížiť, ale Bystričanky k obratu nepustili. Či už to bola bodová produkcia Allenovej, alebo trestanie individuálnych chýb, tak bližšie k postupu mal slovenský zástupca. Žiadne výraznejšie výpadky v koncentrácii, v kombinácii s dobrou koncovkou, priniesli po prvom polčase 7-bodový náskok – 32:25.Nástup po prestávke patril Eleftherii, bodovým úsekom 7:2 sa priblížili na rozdiel jedného koša. Slávia v správnej chvíli zareagovala oddychovým časom a po ňom Allenová s Deurovou dostali družstvo opäť do komfortnejšieho vedenia. Aj napriek bystrickému vedeniu 42:39 boli pred poslednou 10-minútovkou postupové šance oboch tímov v podstate totožné. Podľa očakávania sa schyľovalo k dráme, často bolo skóre kvalifikačného dvojzápasu vyrovnané. Po veľmi dlhom čase sa v úvode štvrtej štvrtiny dokonca Eleftheria dostala do vedenia, ale okamžite ich schladila na hosťujúcej strane produktívna Allenová. Americká krídelníčka bola v kľúčových okamihoch jasnou líderkou Slávie, vďaka čomu sa darilo zvládať aj ťažšie momenty. Jej body sa ukázali rozhodujúce najmä v závere, keď grécky tím nepustili k žiadnemu náporu, respektíve dramatizácii kvalifikačnej odvety. Eleftheria ešte podľa očakávania zariskovala, ale na zvrátenie konca v Eurocupe to už nestačilo.