Basketbalistky Slovana zdolali Ivanku pri Dunaji v dueli 11. kola
Slovan si upevnil v tabuľke 6. miesto, hostky sú predposledné.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Basketbalistky BC Slovan Bratislava zdolali v dueli 11. kola Tipos extraligy BK Klokani Ivanka pri Dunaji 84:67. Bratislavčanky potiahla za víťazstvom najmä Češka Karolína Fadrhonsová so 16 bodmi. Slovan si upevnil v tabuľke 6. miesto, hostky sú predposledné.
Tipos extraliga žien - 11. kolo:
BC Slovan Bratislava - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 84:67 (45:42)
najviac bodov: Fadrhonsová 16, Keltosová, Ošťádalová, Rodáková a Vondrysková všetky po 13 - Krajčírová a Šafáriková po 12, Piscová 11, 105 divákov.
