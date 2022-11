Slovenské basketbalistky zdolali Luxembursko o 20 bodov

Kvalifikácia ME 2023 – H-skupina:



Luxembursko – SLOVENSKO 57:77 (30:36)



Najviac bodov Luxembursko: Etuteová 27, Jablonowská 15, Mrechesová 10 - zostava a body Slovensko: Wrzesiński 17, Mištinová 16, Jakubcová a Oroszová po 9, Buknová 4 (Dudášová 14, Stašová 7, Remenárová 1, Moravčíková 0). TH: 10/6 – 19/15, Fauly: 18 – 16, Trojky: 5 – 14, Štvrtiny: 19:10, 11:26, 14:28, 13:13, Rozhodovali: Oliot, Coanusová (obaja Fr.), Pedroso (Portug.).



Ďalší výsledok H-skupiny:



Taliansko – Švajčiarsko 78:29 (51:22)



Najviac bodov: Zandalasiniová 17, Veronová 14, Keysová 9 - Favrová 7, Herminjardová 6, Forová 4





Tabuľka H-skupiny:



1. Taliansko 3 3 0 229:143 6



2. SLOVENSKO 3 2 1 208:176 5



3. Švajčiarsko 3 1 2 137:197 4



4. Luxembursko 3 0 3 159:217 3

Luxembourg 24. novembra (TASR) – Basketbalistky Slovenska získali v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2023 druhé víťazstvo. V treťom vystúpení v H-skupine uspeli vonku proti Luxembursku výsledkom 77:57. Najlepšou strelkyňou bola Barbora Wrzesińska so 17 bodmi.Výber trénera Juraja Suju si v tabuľke poistil druhú priečku s bilanciou 2 výhier a 1 prehry. V nedeľu 27. novembra o 19.00 h ho čaká súboj o prvé miesto na palubovke Talianska.Začiatok zápasu bol v znamení početných nepresností z oboch strán, diváci sa dočkali prvých bodov až na konci druhej minúty od domácej Jablonowskej. Potom sa rozbehla trojková strelnica, prvých 5 úspešných pokusov si našlo cestu do koša. Slovenky nezachytili nástup, Luxembursko nakopli svojimi technickými chybami a taktika streľby z diaľky im absolútne nevychádzala. Aj z tohto dôvodu prehrávali 6:15 a prvý kôš za 2 body prišiel až v 8. minúte. Prvú štvrtinu prehrali 10:19. Do druhej časti už nastúpil iný slovenský výber, koncentrovanejší a obranne pozornejší. Slovenskej obrane síce robila problémy dvojica Etuteová a Jablonowská, ale 11-bodová šnúra počas 4 minút dostala hostky prvýkrát v zápase do vedenia, keď Mištinová v 7. minúte premenila oba trestné hody. Spolu so spoluhráčkami si začali budovať náskok, ktorý sa do polčasu zastavil na 6 bodoch – 36:30. Všetko vychádzalo z dobrej obrany. Do tretej štvrtiny vstúpili Slovenky do tretej časti bodovým úsekom 11:2, čím sa ich vedenie dostalo cez 10-bodovú hranicu. Luxemburčanky ešte hrýzli, ale výraznejší nápor Slovensko už nedopustilo a zvíazilo o 20 bodov.Juraj Suja, tréner Slovenska: „.“Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: „.“Barbora Wrzesińska, hráčka Slovenska: „.“