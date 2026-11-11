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Basketbalistky Slovenska vstúpili do 2. fázy prehrou s Holandskom

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Slovenky čaká ďalší duel v sobotu 14. novembra o 18.00 h proti Grécku. Na záverečný turnaj si miestenku zabezpečia tímy na prvých dvoch miestach.

Autor TASR
Almere 11. novembra (TASR) - Slovenská ženská basketbalová reprezentácia vstúpila do L-skupiny druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 prehrou 69:80 s domácim Holandskom. Slovenky čaká ďalší duel v sobotu 14. novembra o 18.00 h proti Grécku. Na záverečný turnaj si miestenku zabezpečia tímy na prvých dvoch miestach.



druhá fáza kvalifikácie ME 2027 žien - L-skupina:

Holandsko - SLOVENSKO 80:69 (46:33)

Najviac bodov Holandska: Treffersová 21, Driessenová 14, Hofová 12 (10 doskokov)

SLOVENSKO: Dudášová 17 (11 doskokov), Lambertová a Mištinová po 10, Jakubcová 3, Mikulášiková 2 (Martišková 10, Moravčíková 8, Tarkovičová 4, Svetlíková 3, Buknová 2, Kraislová 0)

TH: 14/9 - 24/14, fauly: 20 - 22, trojky: 9 - 7, rozhodovali: Coanusová (Fr.), De Lange (Bel.), Sissoková (Fr.), štvrtiny: 25:12, 21:21, 22:20, 12:16.




Mikulášiková síce otvorila strelecký účet stretnutia, ale to boli na dlhší čas posledné slovenské body. Holandsko totiž spustilo ofenzívny uragán, za približne tri minúty predviedlo 14-bodovú šnúru. Domáce hráčky dominovali a aj keď Slovenky zareagovali siedmimi bodmi za sebou, tak po prvej štvrtine prehrávali 12:25. Snahou zvereniek trénera Martina Pospišila bola nadviazať na koncovku prvej časti a v druhej 10-minútovke dokonca stiahli na jednociferný rozdiel. Holanďanky však žiadnu drámu nepripúšťali, prvý polčas vyhrali 46:33.

Po prestávke Slovenky síce našli dobrý útočný rytmus, ale rozbehnuté Holanďanky nevedeli na dlhšiu dobu zastaviť a naďalej tak prehrávali o viac ako desať bodov. Situáciu zobrala do rúk najmä Dudášová s Martiškovou, ale pred poslednou časťou bol zo slovenského pohľadu stav 53:68. Záverečná štvrtina bola chudobná na body,

tento scenár viac vyhovoval Holandsku, keďže bolo bližšie k víťaznému vstupu do druhej fázy kvalifikácie. V koncovke to už bolo napokon len o výške konečného skóre, Slovenky odštartovali dianie v L-skupine prehrou s Holandskom.



ďalší výsledok L-skupiny:

Srbsko - Grécko 84:74 (40:31)



tabuľka L-skupiny:

1. Holandsko 1 1 0 80:69 2

2. Srbsko 1 1 0 84:74 2

3. Grécko 1 0 1 74:84 1

4. SLOVENSKO 1 0 1 69:80 1



ďalší program v L-skupine druhej fázy kvalifikácie ME 2027:

sobota 14. novembra

14.30 h: Holandsko - Srbsko (Almere)

18.00 h: Grécko - SLOVENSKO (Solún)



utorok 17. novembra

17.00 h: Grécko - Holandsko (Solún)

18.00 h: SLOVENSKO - Srbsko (Bratislava)



streda 10. februára 2027

Grécko - Srbsko

SLOVENSKO - Holandsko



sobota 13. februára 2027

SLOVENSKO - Grécko

Srbsko - Holandsko



utorok 16. februára 2027

Srbsko - SLOVENSKO

Holandsko - Grécko
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