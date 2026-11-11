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Basketbalistky Slovenska vstúpili do 2. fázy prehrou s Holandskom
Slovenky čaká ďalší duel v sobotu 14. novembra o 18.00 h proti Grécku. Na záverečný turnaj si miestenku zabezpečia tímy na prvých dvoch miestach.
Autor TASR
Almere 11. novembra (TASR) - Slovenská ženská basketbalová reprezentácia vstúpila do L-skupiny druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 prehrou 69:80 s domácim Holandskom. Slovenky čaká ďalší duel v sobotu 14. novembra o 18.00 h proti Grécku. Na záverečný turnaj si miestenku zabezpečia tímy na prvých dvoch miestach.
Mikulášiková síce otvorila strelecký účet stretnutia, ale to boli na dlhší čas posledné slovenské body. Holandsko totiž spustilo ofenzívny uragán, za približne tri minúty predviedlo 14-bodovú šnúru. Domáce hráčky dominovali a aj keď Slovenky zareagovali siedmimi bodmi za sebou, tak po prvej štvrtine prehrávali 12:25. Snahou zvereniek trénera Martina Pospišila bola nadviazať na koncovku prvej časti a v druhej 10-minútovke dokonca stiahli na jednociferný rozdiel. Holanďanky však žiadnu drámu nepripúšťali, prvý polčas vyhrali 46:33.
Po prestávke Slovenky síce našli dobrý útočný rytmus, ale rozbehnuté Holanďanky nevedeli na dlhšiu dobu zastaviť a naďalej tak prehrávali o viac ako desať bodov. Situáciu zobrala do rúk najmä Dudášová s Martiškovou, ale pred poslednou časťou bol zo slovenského pohľadu stav 53:68. Záverečná štvrtina bola chudobná na body,
tento scenár viac vyhovoval Holandsku, keďže bolo bližšie k víťaznému vstupu do druhej fázy kvalifikácie. V koncovke to už bolo napokon len o výške konečného skóre, Slovenky odštartovali dianie v L-skupine prehrou s Holandskom.
druhá fáza kvalifikácie ME 2027 žien - L-skupina:
Holandsko - SLOVENSKO 80:69 (46:33)
Najviac bodov Holandska: Treffersová 21, Driessenová 14, Hofová 12 (10 doskokov)
SLOVENSKO: Dudášová 17 (11 doskokov), Lambertová a Mištinová po 10, Jakubcová 3, Mikulášiková 2 (Martišková 10, Moravčíková 8, Tarkovičová 4, Svetlíková 3, Buknová 2, Kraislová 0)
TH: 14/9 - 24/14, fauly: 20 - 22, trojky: 9 - 7, rozhodovali: Coanusová (Fr.), De Lange (Bel.), Sissoková (Fr.), štvrtiny: 25:12, 21:21, 22:20, 12:16.
Holandsko - SLOVENSKO 80:69 (46:33)
Najviac bodov Holandska: Treffersová 21, Driessenová 14, Hofová 12 (10 doskokov)
SLOVENSKO: Dudášová 17 (11 doskokov), Lambertová a Mištinová po 10, Jakubcová 3, Mikulášiková 2 (Martišková 10, Moravčíková 8, Tarkovičová 4, Svetlíková 3, Buknová 2, Kraislová 0)
TH: 14/9 - 24/14, fauly: 20 - 22, trojky: 9 - 7, rozhodovali: Coanusová (Fr.), De Lange (Bel.), Sissoková (Fr.), štvrtiny: 25:12, 21:21, 22:20, 12:16.
Mikulášiková síce otvorila strelecký účet stretnutia, ale to boli na dlhší čas posledné slovenské body. Holandsko totiž spustilo ofenzívny uragán, za približne tri minúty predviedlo 14-bodovú šnúru. Domáce hráčky dominovali a aj keď Slovenky zareagovali siedmimi bodmi za sebou, tak po prvej štvrtine prehrávali 12:25. Snahou zvereniek trénera Martina Pospišila bola nadviazať na koncovku prvej časti a v druhej 10-minútovke dokonca stiahli na jednociferný rozdiel. Holanďanky však žiadnu drámu nepripúšťali, prvý polčas vyhrali 46:33.
Po prestávke Slovenky síce našli dobrý útočný rytmus, ale rozbehnuté Holanďanky nevedeli na dlhšiu dobu zastaviť a naďalej tak prehrávali o viac ako desať bodov. Situáciu zobrala do rúk najmä Dudášová s Martiškovou, ale pred poslednou časťou bol zo slovenského pohľadu stav 53:68. Záverečná štvrtina bola chudobná na body,
tento scenár viac vyhovoval Holandsku, keďže bolo bližšie k víťaznému vstupu do druhej fázy kvalifikácie. V koncovke to už bolo napokon len o výške konečného skóre, Slovenky odštartovali dianie v L-skupine prehrou s Holandskom.
ďalší výsledok L-skupiny:
Srbsko - Grécko 84:74 (40:31)
tabuľka L-skupiny:
1. Holandsko 1 1 0 80:69 2
2. Srbsko 1 1 0 84:74 2
3. Grécko 1 0 1 74:84 1
4. SLOVENSKO 1 0 1 69:80 1
ďalší program v L-skupine druhej fázy kvalifikácie ME 2027:
sobota 14. novembra
14.30 h: Holandsko - Srbsko (Almere)
18.00 h: Grécko - SLOVENSKO (Solún)
utorok 17. novembra
17.00 h: Grécko - Holandsko (Solún)
18.00 h: SLOVENSKO - Srbsko (Bratislava)
streda 10. februára 2027
Grécko - Srbsko
SLOVENSKO - Holandsko
sobota 13. februára 2027
SLOVENSKO - Grécko
Srbsko - Holandsko
utorok 16. februára 2027
Srbsko - SLOVENSKO
Holandsko - Grécko
Srbsko - Grécko 84:74 (40:31)
tabuľka L-skupiny:
1. Holandsko 1 1 0 80:69 2
2. Srbsko 1 1 0 84:74 2
3. Grécko 1 0 1 74:84 1
4. SLOVENSKO 1 0 1 69:80 1
ďalší program v L-skupine druhej fázy kvalifikácie ME 2027:
sobota 14. novembra
14.30 h: Holandsko - Srbsko (Almere)
18.00 h: Grécko - SLOVENSKO (Solún)
utorok 17. novembra
17.00 h: Grécko - Holandsko (Solún)
18.00 h: SLOVENSKO - Srbsko (Bratislava)
streda 10. februára 2027
Grécko - Srbsko
SLOVENSKO - Holandsko
sobota 13. februára 2027
SLOVENSKO - Grécko
Srbsko - Holandsko
utorok 16. februára 2027
Srbsko - SLOVENSKO
Holandsko - Grécko