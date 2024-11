Basketbalistky Slovenska zvíťazili na Islande 78:70

Kvalifikácia ME 2025 žien – F-skupina:



Island – SLOVENSKO 70:78 (35:40)



Najviac bodov Islandu: Rodriguezová 29, Ágústsdóttirová 11, Ármannsdóttirová 10 - zostava a body Slovenska: Jakubcová 15, Dudášová 14, Mištinová 9, Moravčíková 5, Buknová 4 (Remenárová 9, Mikulášiková a Stašová po 8, Kováčiková 6). TH: 17/15 – 23/21, fauly: 23 - 17, trojky: 9 - 9, rozhodovali: Anderssonová (Fín.), Szczesny (Nór.), Le Quilliecová (Fr.)

Hlasy po zápase:



Martin Pospíšil, tréner Slovenska: „Víťazstvo má určite veľkú cenu. Vyhrať na Islande určite nie je jednoduchá vec, čo sa ukázalo aj v zápase Turecka a taktiež v našom. Island hrá špecifický basketbal, pre nás bolo ťažké sa vyrovnať s určitými vecami. Chybovali sme vo veciach, v ktorých sme nemali chybovať. Hlavne v prvom polčase, najmä v prvej štvrtine bolo množstvo obranných chýb a mali sme veľký počet strát. Tiež sme nedokázali eliminovať najlepšiu hráčku súpera Rodriguezovú. V druhom polčase sme urobili určité zmeny v obrane na ňu a myslím si, že to pomohlo. Nastúpili sme už s inou energiou a koncentráciou. Také chyby, ako sme robili, by sa nám mohli vypomstiť, keby druhý polčas prebiehal v rovnakom móde.“



Ivana Jakubcová, hráčka Slovenska: „Rozhodne to nebol ľahký zápas, ale to sme čakali. Hrali sme proti nezvyčajnej obrane a nevedeli sme to agresívne využívať. Museli sme sa uvoľniť a konečne hrať náš basketbal. Dostali sme sa do zápasu, hrali sme svoju hru a keď aj to bolo často nervózne, tak sme to zvládli a nesieme si domov veľmi potrebné víťazstvo.“



Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: „Veľmi vydreté víťazstvo. Veľmi ťažko sa nám hralo, ale som rada, že sme to zvládli. Súper mal často výhody jedna na jedna, naše pivotky sa s tým museli vyyrovnať. Museli sme im vypomáhať, čiže mali voľnejšie strely, ktoré dávali. Vždy, keď sme sa od nich dostali, tak dali ťažkú strelu.“



Ďalší výsledok F-skupiny:



Turecko – Rumunsko 101:54 (58:31)



Najviac bodov: McCowanová 24, Senyüreková 13, Atasová, Yildizhanová a Uzunová po 11 – Armanuová 9, Ghizilová a Mititeluová a Panaitová po 7







Ďalší program F-skupiny – nedeľa 10. novembra:



18.00 h: Slovensko – Turecko



18.00 h: Island – Rumunsko







Tabuľka F-skupiny:



1. Turecko 3 3 0 248:159 6



2. SLOVENSKO 3 2 1 211:222 5



3. Rumunsko 3 1 2 213:264 4



1. Turecko 3 3 0 248:159 6
2. SLOVENSKO 3 2 1 211:222 5
3. Rumunsko 3 1 2 213:264 4
4. Island 3 0 3 205:232 3

Hafnarfjördur 7. novembra (TASR) – Basketbalistky Slovenska zaznamenali v F-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 druhé víťazstvo, na Islande uspeli 78:70. Ziskom dvoch bodov do tabuľky si udržali druhé miesto, momentálne má tím trénera Martina Pospíšila na konte dve výhry a jednu prehru. Novembrový asociačný termín zakončia Slovenky v nedeľu 10. novembra o 18.00 h v bratislavskej Gopass aréne proti lídrovi skupiny Turecku.Slovenky sa museli zaobísť bez jednej zo svojich opôr, pre zranenie nemohla zasiahnuť do stretnutia Páleníková. Mištinová síce otvorila skóre duelu, ale Island hneď na to odpovedal 8-bodovou šnúrou, ktorou udal tón prvej štvrtiny. Slovenské basketbalistky sa totiž nevedeli dostať do svojho herného rytmu, len s ťažkosťami sa presadzovali a naproti tomu súper využíval svoje silné stránky, vďaka ktorým komfortne navyšoval náskok. Nepomáhal ani oddychový čas, v 8. minúte prehrával slovenský tím už 10:20. Do konca prvej štvrtiny to trochu okresal, no stav zostal nepriaznivý – 16:24. Druhá časť už bola v podaní Slovenska oveľa lepšia, zlepšila sa najmä defenzívna činnosť a koncentrácia v útoku, čo sa odzrkadlilo na tom, že krok po kroku sa darilo znižovať manko. Island sa už do dlhodobejšieho tlaku nedostal, naopak Jakubcová v 6. minúte vyrovnala na 30:30. Od tohto momentu sa zverenkyne trénera Martina Pospíšila odpichli a dobrou koncovkou si vybudovali 5-bodový náskok po prvom polčase – 40:35.Tretia štvrtina sa začala najhorším možným spôsobom, Slovenky inkasovali od Islandu 10-bodovú šnúru a k prvej úspešnej strele sa dostali až v šiestej minúte, keď sa podarilo presadiť Mištinovej. Z náročnej situácie sa ale dokázali dostať, pomohli si 8 bodmi za sebou, ktorými si prinavrátili priaznivý stav na svoju stranu. Domáce basketbalistky sa však nenechali zlomiť a naďalej bojovali o prvý triumf v aktuálnej kvalifikácii ME 2025. Pred záverečnou 10-minútovkou viedol slovenský tím tesne 55:53. V záverečnej časti sa podľa očakávania bojovalo v každom útoku o každú loptu. Slovenky si najskôr pomohli 7-bodovou šnúrou, ale ani v tomto prípade to nebola rozhodujúca sekvencia zápasu. Island totiž držala Rodriguezová, ale na druhej strane bola podobne produktívna dvojica Jakubcová a Dudášová. Slovenský výber si napokon v závere postrážil tlak domáceho tímu a z Islandu si odniesol druhý kvalifikačný úspech.