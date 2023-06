Basketbal: Španielky postúpili do finále po triumfe nad Maďarskom

basketbal-ženy - ME



semifinále:



Španielsko - Maďarsko 69:60 (38:28)

o 5.-8. miesto:



Nemecko - Česko 71:69 pp (63:63, 29:33)



Srbsko - Čierna Hora 63:58 (38:31)

ďalší sobotný program



semifinále:



Belgicko - Francúzsko





Ľubľana 24. júna (TASR) - Basketbalistky Španielska sa prebojovali do finále ME. V sobotnom semifinále v slovinskej Ľubľane vyhrali nad Maďarskom 69:60. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Belgicko a Francúzsko. Štvornásobné európske šampiónky Španielky si v prvom polčase vybudovali až 16-bodový náskok a hoci sa Maďarky v záverečnej štvrtine priblížili aj na rozdiel troch bodov, manko sa im zmazať nepodarilo.Tímy Nemecka a Srbska si zabezpečili postup do budúcoročnej kvalifikácie OH 2024. Nemky v skupine o piate až ôsme miesto zdolali po dráme Česko 71:69 po predĺžení. Skóre vyrovnali štyri desatiny sekundy pred koncom riadneho času a vynútili si predĺženie a hoci v ňom prehrávali už o šesť bodov, napokon sa tešili z cenného triumfu. Nemky v kvalifikačnom dueli o štvrťfinále na prebiehajúcom šampionáte zdolali Slovensko. V súboji o konečnú piatu priečku na ME si v nedeľu zahrajú proti Srbsku, ktoré vyhralo nad Čiernou Horou 63:58.