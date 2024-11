Basketbalistky SR chcú zastaviť Turecko

Nominácia SR na zápas kvalifikácie ME 2025 žien proti Turecku (nedeľa 10. novembra, 18.00 h):



hráčky: Nikola Dudášová (Žabiny Brno/ČR), Radka Stašová, Veronika Remenárová (obe Royal Castors Braine/Bel.), Terézia Páleníková (Danilo's Pizza Bursa Ant Spor/Tur.), Alexandra Buknová, Alica Moravčíková (obe Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (SBŠ Ostrava/ČR), Miroslava Mištinová (Casademont Zaragoza/Šp.), Stella Tarkovičová (AS Vicenza/Tal.), Ivana Jakubcová (Spar Girona/Šp.), Tereza Sedláková (CAB Estepona Jardin de la Costa del Sol/Šp.), Rebeka Mikulášiková (InvestInTheWest ENEA Gorzów/Poľ.)



realizačný tím: Martin Pospíšil – hlavný tréner, Ivana Jalčová, Radko Dvorščák – asistenti trénera, Michal Nagaj – fyzioterapeut, Marek Mikletič – kondičný tréner, Lucia Lásková – manažérka tímu, Marianna Grillová – vedúca tímu, Monika Bartošová – doktorka, Vladimír Katreniak – masér







program F-skupiny kvalifikácie ME 2025 – nedeľa 10. novembra:



18.00 h: SLOVENSKO – Turecko



18.00 h: Island – Rumunsko







tabuľka F-skupiny:



1. Turecko 3 3 0 248:159 6



2. SLOVENSKO 3 2 1 211:222 5



3. Rumunsko 3 1 2 213:264 4



4. Island 3 0 3 205:232 3

Bratislava 8. novembra (TASR) – Po úspešnom vstupe do novembrového asociačného termínu kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 je pred slovenskou ženskou basketbalovou reprezentáciou v F-skupine ďalšia výzva. V nedeľu 10. novembra o 18.00 h bude tím trénera Martina Pospíšila čeliť v bratislavskej Gopass aréne suverénnemu lídrovi skupiny Turecku.Slovenky si vo štvrtok večer upevnili druhé miesto v tabuľke, na Islande sa však podľa očakávania triumf nerodil ľahko. "vyjadril sa pre TASR tréner Slovenska Martin Pospíšil.Po tuhom boji, keď domáci tím bojoval o prvý úspech v kvalifikácii a oživenie postupových šancí, si napokon po výsledku 78:70 bral dôležité dva body slovenský výber." povedala kapitánka družstva Nikola Dudášová.Aktuálne najdôležitejšou témou je zdravotný stav rozohrávačky a jednej z kľúčových opôr tímu Terézie Páleníkovej. Do stretnutia na Islande sa najlepšia basketbalistka roka 2023 a 2022 nezapojila.poskytol reprezentačný tréner čerstvé informácie o hráčke.Po Islande preverí tím Slovenska líder F-skupiny Turecko. V rankingu Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) ide o jeden z najlepších tímov Európy, v aktuálnom vydaní mu patrí ôsma priečka, celosvetovo je na 17. pozícii. Na predchádzajúcom európskom šampionáte ho však Slovensko dokázalo zdolať a ukončiť jeho pôsobenie na turnaji. "“ zdôraznila rozohrávačka Radka Stašová.Turecké basketbalistky zatiaľ prechádzajú kvalifikačnými bojmi bez akéhokoľvek zaváhania, vo štvrtok zvíťazili nad Rumunskom rozdielom triedy 101:54. V tabuľke sú naďalej stopercentné a v rámci celej kvalifikačnej kampane ME 2025 patria k najdominantnejším tímom, keď v priemere vyhrávajú zápasy o takmer 30 bodov. "uviedol Pospíšil k najbližšiemu súperovi Slovenska.Za istých okolností sa už v nedeľu večer môže rozhodnúť o postupovej miestenke Turecka na záverečný turnaj. V Bratislave na to potrebuje výhru nad Slovenskom a v paralelne hrajúcom sa zápase o 18.00 h je pre neho potrebný úspech Islandu nad Rumunskom. Slovenky chcú ale vyťažiť z návratu do domáceho prostredia maximum a potešiť fanúšikov víťazstvom.dodal tréner Sloveniek.