Basketbalistky SR na úvod kvalifikácie ME podľahli po dráme Taliansku

kvalifikácia ME 2023 - H-skupina:

SLOVENSKO - Taliansko 66:69 (33:33)



zostava a body Slovenska: Bálintová 16, Praženicová 11, Jakubcová 9, Dudášová 8, Oroszová 4 (Hruščáková 14, Martišková a Remenárová po 2, Moravčíková 0) - najviac bodov Talianska: Romeová 19, Zandalasiniová 17, Bestagnová 16. TH: 21/14 - 25/18, fauly: 23 - 23, trojky: 8 - 9, štvrtiny: 26:23, 7:10, 23:10, 10:26, rozhodovali: Mačiulis (Lit.), Černovová (Rus.), Ivanovičová (Srb.), 500 divákov.

Piešťany 11. novembra (TASR) - Slovenské basketbalistky prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v kvalifikácii ME 2023 v Piešťanoch s Talianskom 66:69, hoci po tretej štvrtine viedli o 13 bodov. V nedeľu sa v ďalšom dueli H-skupiny predstavia vo Fribourgu proti domácemu Švajčiarsku. Slovenkám nepomohlo ani 16 bodov v podaní Barbory Bálintovej.Talianky podľa očakávania začali dosť agresívne, s čím sa Slovenky museli v úvode vyrovnať. Prvý kôš z hry preto prišiel v ich podaní až v 3. minúte a zo začiatku museli sťahovať manko. Postupom času sa aklimatizovali a aj vďaka podpore z publika sa im darilo s vysokou streleckou úspešnosťou. Tá ich dostala do vedenia, spolu s kolektívnym poňatím hry. V ofenzívnej prestrelke však hosťujúce hráčky boli neustále na dostrel, hlavne vďaka Bestagnovej a Zandalasinovej. Hruščáková sa postarala o dobrý záver prvej štvrtiny, úspešnou trojkou upravila na 26:23. Druhá 10-minútovka sa začala dosť kostrbato, na akékoľvek body sa čakalo takmer dve minúty. Tento scenár vyhovoval viac Taliansku, využili chyby Sloveniek a po dlhšom čase v zápase viedli. Prišlo správne prestriedanie, úpravy herného prejavu a razom bolo vyrovnané. Prvý polčas tak skončil 33:33.Po prestávke pokračovalo z oboch stranách veľké nasadenie, hrala sa vyrovnaná partia. Na slovenskej strane to bol kolektívny výkon, ktorý dostal domáce do vedenia. Dôležitým faktorom bolo v tejto fáze zápasu doskakovanie a bodová produkcia Hruščákovej. To prinieslo slovenskej reprezentácii prvý výraznejší trhák od Talianska, Jakubcová v poslednej minúte tretej štvrtiny upravila na 54:43. Zverenky trénera Juraja Suju zaznamenali v tejto fáze dôležitý bodový úsek - 12:0. Pred záverečnou časťou vyzerali šance na úspešný vstup do kvalifikácie nádejne, na tabuli svietil priaznivý stav 56:43. Lenže štvrtá štvrtina sa pre Slovensko nezačala vôbec ideálne, od súpera inkasovali domáce 9 bodov v rade a na viac ako 5 minút sa strelecky odmlčali. Razom z toho bola dráma, keďže sa na pridala aj nedisciplinovanosť. Tá napokon rozhodla v samotnom závere, keď Talianky premenili všetko, čo bolo potrebné.