Basketbalistky Slovenska neúspešne vstúpili do kvalifikácie ME 2021

Kvalifikácia ME 2021 - H-skupina:



Maďarsko - Slovensko 73:59 (36:32)



Najviac bodov Madarska: Határová 20, Zeleová 17, Turnerová 12 - zostava a body Slovenska: Bálintová 13, Slamová 10, Mištinová 6, Hruščáková a Jakubcová po 4 (Oroszová 14, Sujová 5, Dudášová 3, Palušná 0)



TH: 10/8 - 5/4, fauly: 18 - 16, trojky: 7 - 11, štvrtiny: 13:19, 23:13, 24:11, 13:16, rozhodovali: Jurasová (Srb.), Tomičová, Vulič (obaja Chor.), 1100 divákov

tabuľka H-skupiny:



1. Maďarsko 2 1 1 129:125 3



2. Holandsko 1 1 0 66:56 2



3. SLOVENSKO 1 0 1 59:73 1

Šoproň 18. novembra (TASR) - Basketbalistky Slovenska neúspešne vstúpili do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. Na palubovke Maďarska v Šoproni prehrali v nedeľu 59:73. Najbližší duel H-skupiny odohrajú zverenky Juraja Suju 12. novembra 2020, doma privítajú Holandsko.Stretnutie sa začalo na oboch stranách s veľkým nasadením. Domáce basketbalistky nastúpili nervóznejšie, bol na nich badateľný tlak. To Slovenky využili, robili menej chýb a zaslúžene v úvode viedli. Maďarky sa však rýchlo otriasli, aj vďaka Határovej sa im podarilo manko zmazať. Lenže slovenské hráčky kolektívnou hrou a dobrou koncovkou, v ktorej zaznamenali osem bodov v sérii, vyhrali prvú štvrtinu 19:13. Druhá desaťminútovka sa niesla v podobnom duchu, Slovenky si v úvode udržiavali tesný náskok. Prišiel však herný výpadok, Maďarsko zaznamenalo deväť bodov za sebou a otočilo duel na svoju stranu. Bálintová s Oroszovou vrátili svoj tím späť do hry, no prvý polčas prehralo Slovensko 32:36.Maďarky vstúpili do druhého polčasu lepšie, Slovenky sa naopak herne trápili. Keď sa k tomu pridala nedôsledná obrana, domáce hráčky získali kontrolu nad dianím na palubovke. Tá rezultovala do vysokej efektivity v streľbe a do zveľaďovania náskoku. Pred záverečnou časťou prehrávali zverenky Suju 43:60. Slovensko vykresalo ešte iskierku nádeje, ale domáci tím žiadnu výraznejšiu dramatizáciu nepripustil. Nič na tom nezmenili ani zlepšený herný prejav a streľba.