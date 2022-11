Basketbalistky SR po roku opäť v akcii, Suja: Vzali sme to najlepšie

Na snímke hráčky slovenskej basketbalovej reprezentácie zľava Lucia Hadačová, Soňa Svetlíková, Radka Stašová a Natália Martišková počas zrazu pred dvoma kvalifikačnými zápasmi o postup na ME 2023 v Piešťanoch v pondelok 21. novembra 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Širšia nominácia Slovenska na zápasy kvalifikácie ME 2023 proti Luxembursku (24. novembra) a Taliansku (27. novembra):



hráčky: Alexandra Buknová, Lucia Hadačová (obe MBK Ružomberok), Nikola Dudášová (Elitzur Ramla), Ivana Jakubcová (Union Féminine Angers), Natália Martišková, Alica Moravčíková (obe Piešťanské Čajky), Miroslava Mištinová (Zaglebie Sosnowiec), Sabína Oroszová (UNI Győr), Terézia Páleníková (CDB Clarinos Tenerife), Veronika Remenárová (Rutronik Stars Keltern), Radka Stašová (Al-Qázeres Extremadura), Soňa Svetlíková (KP Brno), Stella Tarkovičová (Osnabrück), Barbora Wrzesińská (USK Praha)



realizačný tím: Juraj Suja – hlavný tréner, Peter Jankovič a Miloslav Michálik – asistent trénera, Tomáš Horký – manažér tímu, Ján Meszároš – lekár, Michael Bujňák – fyzioterapeut, Erika Šerfőzőová, a Marián Vlkovič - maséri



Program H-skupiny kvalifikácie ME 2023 žien:



štvrtok 24. novembra:



19.00 h: Luxembursko - SLOVENSKO



19.00 h: Taliansko - Švajčiarsko



nedeľa 27. novembra:



17.00 h: Švajčiarsko – Luxembursko



19.00 h: Taliansko – SLOVENSKO







Tabuľka H-skupiny:



1. Taliansko 2 2 0 151:114 4



2. SLOVENSKO 2 1 1 131:119 3



3. Švajčiarsko 2 1 1 108:119 3



4. Luxembursko 2 0 2 102:140 2

Piešťany 21. novembra (TASR) – Po viac ako roku sa basketbalistky Slovenska opäť predstavia v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2023. Zápasy v Luxembursku (štvrtok 24. novembra o 19.00 h) a v Taliansku (nedeľa 27. novembra o 19.00 h) môžu vo veľkej miere napovedať o šanciach zúčastniť sa na finálovom turnaji v Izraeli a Slovinsku. Reprezentačný tréner Juraj Suja verí, že jeho hráčky zvládnu dvojzápas a priblížia sa k postupu.Dobrou správou pre kouča slovenského tímu je, že až na Žofiu Hruščákovú má k dispozícii to najlepšie, čo momentálne ponúka slovenský ženský basketbal.prezradil tréner Slovenska Juraj Suja.Debut v bielo-modrých farbách môže zaznamenať až trio nových tvárí, konkrétne Lucia Hadačová, Soňa Svetlíková a Stella Tarkovičová.uviedol pre TASR reprezentačný kormidelník.Nezvykle dlhá zápasová pauza, najmä pre majstrovstvá sveta, priniesla aj početné zmeny klubových pôsobísk mnohých členiek národného tímu.vyhlásil Suja.Pohľad na tabuľku H-skupiny hovorí jasnou rečou. Na čele je Taliansko s bilanciou dvoch výhier, Slovensko a Švajčiarsko majú zhodne po víťazstve a prehre, Luxembursko zatiaľ ako jediné ešte neuspelo.vyjadrila sa rozohrávačka slovenského výberu Barbora Wrzesińská.Práve novembrový dvojzápas môže vyriešiť prípadnú postupovú tajničku a šance ostatných. Slovenky si uvedomujú, že stretnutia v Luxembursku a Taliansku im môžu buď výrazné pomôcť, alebo ich obrať o nádej na ME 2023 a celkovo o 13. účasť medzi európskou špičkou.povedal tréner Sloveniek.Oba zápasy nášho výberu odvysiela športová televízia JOJ Šport. Po novembri má Slovensko na programe ešte dva zápasy, doma so Švajčiarskom (9. februára 2023) a Luxemburskom (12. februára 2023). Postup na európsky šampionát si vybojujú víťazi skupín, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie tímy z druhých miest. Ak by medzi týmito 14 miestenkami boli organizátori finálového turnaja (Izrael a Slovinsko), tak šancu majú ďalší podľa umiestnenia. ME 2023 sa odohrajú 15.–25. júna 2023.