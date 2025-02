Basketbalistky SR potrebujú doma uspieť, Pospíšil: Pozerať na seba

nominácia reprezentácie Slovenska na zápasy kvalifikácie ME 2025 žien proti Islandu (nedeľa 9. februára, 18.00 h):



hráčky: Nikola Dudášová (Žabiny Brno/ČR), Viktória Havranová (Herner TC/Nem.), Terézia Páleníková (Danilo's Pizza Bursa Ant Spor/Tur.), Natália Martišková (Sokol Hradec Králové/ČR), Alexandra Buknová, Alica Moravčíková (obe Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (SBŠ Ostrava/ČR), Miroslava Mištinová (bez klubovej príslušnosti), Ivana Jakubcová (GEAS Basket/Tal.), Veronika Remenárová (Royal Castors Braine/Bel.), Tereza Sedláková (C.B. Toyota Adareva Tenerife/Šp.), Rebeka Mikulášiková (PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp./Poľ.).



realizačný tím: Martin Pospíšil – hlavný tréner, Ivana Jalčová, Radko Dvorščák – asistenti trénera, Michal Nagaj – fyzioterapeut, Marek Mikletič – kondičný tréner, Lucia Lásková – manažérka tímu, Marianna Grillová – vedúca tímu, Monika Bartošová – doktorka, Lukáš Kováčik - fyzioterapeut

program F-skupiny kvalifikácie ME 2025 - nedeľa 9. februára:



17.00 h: Rumunsko - Turecko (Ploješť)



18.00 h: SLOVENSKO - Island (Bratislava)







tabuľka F-skupiny:



1. Turecko 5 5 0 396:285 10 – istý postup na ME



2. SLOVENSKO 5 3 2 351:339 8



3. Rumunsko 5 1 4 338:431 6



4. Island 5 1 4 358:388 6











Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenská ženská basketbalová reprezentácia má pred sebou záverečný duel v F-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. V nedeľu 9. februára o 18.00 h potrebuje proti Islandu v bratislavskej Gopass aréne ideálne vyhrať čo najvyšším rozdielom a zároveň dúfať, že tento prípadný úspech bude stačiť na postup medzi 16 najlepších tímov Európy.Slovenky si síce pomohli vo štvrtok jednoznačným triumfom nad Rumunskom (90:52), ale aj pred posledným dňom kvalifikačných bojov sa musia spoliehať na pomoc od ostatných, ak si chcú zopakovať účasť na európskom šampionáte. Z druhých miest idú ďalej len štyria najlepší, do hry tak vstupuje bodový rozdiel zo všetkých zápasov, čo je zmena oproti predošlému kvalifikačnému cyklu.uviedol pred domácim zápasom reprezentačný tréner Slovenska Martin Pospíšil.Island už síce stratil nádej na postup, ale s Tureckom uhral vo štvrtok v rámci kvalifikácie ME 2025 najpriaznivejšiu prehru - 76:83. V novembri dlhú dobu trápil v domácom prostredí slovenský výber, až koncovkou si Slovensko vybojovalo výhru 78:70.povedala pre TASR pivotka Alica Moravčíková.Ich záverečný kvalifikačný súper hrá nie úplne tradičný basketbal, na ktorý je potrebné adaptovať sa. Slovenky plánujú v tomto smere vyťažiť z výhody domáceho prostredia a tiež úspešného vstupu do februárového reprezentačného okna.doplnila jedna z najskúsenejších hráčok v tíme.Slovensko tak v nedeľu podvečer nebude naháňať len možnosť získať do tabuľky štvrtú výhru, ktorá môže mať postupovú pečať, ale musí sa pozerať aj na celkové skóre, ak nechce prvýkrát od roku 2019 chýbať na záverečnom turnaji.prezradila krídelníčka Veronika Remenárová.Priamy prenos zo zápasu Slovenska s Islandom odvysiela športová televízia JOJ Šport 1.