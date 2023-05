Basketbalistky SR prehrali v prvom prípravnom zápase s Izraelom 74:87

basketbal - prípravný zápas pred ME 23 žien:



Slovensko – Izrael 74:87 (28:43)



Najviac bodov: Páleníková 17, Wrzesiňská 14, Dudášová 12 – L. Garzonová 17, Y. Garzonová 16, Raberová 15, 200 divákov.

hlasy po zápase:



Juraj Suja, tréner Slovenska: "Sme v druhom týždni prípravy, bol to náš prvý prípravný zápas. Máme ťažké nohy, ale je to na míle vzdialené od toho, ako by sme asi momentálne mali fungovať."



Barbora Wrzesiňská, hráčka Slovenska: "Nebolo to úplne podľa našich predstáv. Myslím si, že hlavne prvý polčas sme trochu zostali v šatni, mali sme ťažké nohy, ale na to sa nedá vyhovárať. Izraelu sme nechali príliš veľa otvorených striel, trafili to, sú to dobré strelkyne. V druhom polčase sme si na to začali dávať väčší pozor, viac sme makali v obrane, takže sa to trochu zlepšilo. Po hlúpych individuálnych chybách sme aj tak dostávali ľahké koše, výsledok mohol vyzerať inak. Z tohto zápasu sa musíme poučiť a dobre sa pripraviť na sobotu."



Terézia Páleníková, hráčka Slovenska: "Z nášho pohľadu to nebol úplne ideálny výkon. Nezačali sme dobre, hlavne v obrannej tranzícii, keď sme dostávali rýchle a jednoduché koše. Premieňali veľa pokusov za tri body, neboli sme v obrane načas. Útok nebol úplne tragický, dali sme 74 bodov, ale dostali sme 87, čiže v defenzíve sme nehrali dobre."



