Basketbalistky SR si zachovali nádej, Pospíšil: Úloha bola vyhrať

Bratislava 7. februára (TASR) - Prvý čiastkový cieľ v závere kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 sa slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácii podarilo splniť, pred viac ako 1000 divákmi jednoznačne zvíťazili nad Rumunskom (90:52). Zverenkyne trénera Martina Pospíšila si tak udržali nádej bojovať o jednu zo štyroch miesteniek pre tímy na druhých miestach.



Slovenky vstupovali do februárového asociačného termínu s jasnými cieľmi, v oboch zostávajúcich zápasoch F-skupiny zvíťaziť a ideálne čo najvyšším rozdielom. Na záverečný turnaj už môžu postúpiť len z druhého miesta, oproti predchádzajúcej kvalifikácii sa už neškrtajú zápasy s poslednými tímami v skupine, takže rozhodovať môže každý bod. "Vieme počítať. Myslím si, že pred zápasom by sme takéto víťazstvo brali. Nejaké bodíky môžu rozhodovať, našou úlohou bolo vyhrať zápas čo najvyšším rozdielom, čo sa aj podarilo. Obrovská škoda prvého zápasu s Tureckom, do ktorého sme nastúpili veľmi oslabení a oni vystihli veľmi dobrú formu. Tento zápas nás stíha, ale teraz sme sa vrátili do hry o postup," povedal po výhre reprezentačný tréner Martin Pospíšil.







Jeden z hlavných príbehov štvrtkového večera bol návrat Natálie Martiškovej do reprezentačného dresu Slovenska. "Všetci sme to videli. Dala do toho obrovskú energiu, už celý týždeň sa javila veľmi dobre a preto dostala taký priestor, aký dostala a vrátila to," zhodnotil jej výkon kouč Sloveniek. Hráčka Hradca Králové stihla za necelých 19 minút zaznamenať 14 bodov, 3 doskoky a 2 asistencie. "Na počudovanie, necítila som žiaden stres alebo trému. V momente, keď sa zápas začal, tak som vedela, že keď prídem na ihrisko, dám do toho všetko. Bola to jedna z vecí, na ktorú som myslela, keď boli horšie časy. Splnili sme úlohu favorita, ale snažili sme sa, aby nám to nezväzovalo ruky. Vedeli sme, že Rumunsko nezdoláme v prvej štvrtine, ale že treba ísť krok po kroku, štvrtinu po štvrtine. Myslím si, že to môžeme hodnotiť pozitívne," vyjadrila sa pre TASR Martišková.



Slovenky sa nevyhli výpadku v druhej štvrtine, ale inak nedovolili Rumunsku výraznejšie pomýšľať na úspech a prípadné druhé miesto v F-skupine. "Myslím si, že niekedy je to tým, že vidíme na tabuľke zvyšujúci sa rozdiel a zrelaxujeme sa, pretože si myslíme, že už sme tam, kde sme chceli byť a na chvíľku poľavíme. Súper sa však chce dotiahnuť, dáme mu šancu, aby skórovali a dotiahli sa, to sa aj stalo," zhodnotila tento úsek krídelníčka Veronika Remenárová.



Výhrou sa slovenský výber dostal do priaznivého celkového skóre, čo je podstatná správa pred záverečným dňom kvalifikácie ME 2025. "Samozrejme, vždy sa dá viac, ale treba si nastaviť nejaké zrkadlo a odmeniť sa za odvedenú prácu. Som toho názoru, že vždy všetko môže byť ešte lepšie," dodala po víťazstve Martišková. V nedeľu 9. februára o 18.00 h vyzvú opäť v Bratislave reprezentáciu Islandu.