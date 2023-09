Basketbalistky SR zabojujú o ME proti Turecku, Rumunsku a Islandu

žreb kvalifikácie ME 2025:



A-skupina: Španielsko, Chorvátsko, Holandsko, Rakúsko



B-skupina: Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Fínsko



C-skupina: Belgicko, Poľsko, Litva, Azerbajdžan



D-skupina: Veľká Británia, Švédsko, Dánsko, Estónsko



E-skupina: Francúzsko, Lotyšsko, Izrael, Írsko



F-skupina: Turecko, SLOVENSKO, Rumunsko, Island



G-skupina: Srbsko, Ukrajina, Portugalsko, Severné Macedónsko



H-skupina: Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Švajčiarsko, Luxembursko



I-skupina: Taliansko, Grécko, Česko, Nemecko







Program F-skupiny kvalifikácie ME 2025:



9. novembra 2023: Turecko – SLOVENSKO, Rumunsko - Island



12. novembra 2023: Island – Turecko, SLOVENSKO - Rumunsko



7. novembra 2024: Turecko – Rumunsko, Island - SLOVENSKO



10. novembra 2024: SLOVENSKO – Turecko, Island - Rumunsko



6. februára 2024: Turecko – Island, Rumunsko – SLOVENSKO



9. februára 2024: Rumunsko – Turecko, SLOVENSKO – Island



Mies 19. septembra (TASR) – Slovenská ženská basketbalová reprezentácia zabojuje o postup na majstrovstvá Európy 2025 v kvalifikačnej F-skupine proti Turecku, Rumunsku, Islandu. Rozhodol o tom utorkový žreb vo švajčiarskom Miese.Slovenky sa na tohtoročných ME umiestnili na 12. mieste a na základe aktuálneho postavenia v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) boli pred žrebom zaradené do tretieho výkonnostného koša spolu s Čiernou Horou, Slovinskom a Švédskom. Vopred rozhodnuté bolo, že kvalifikačných súperov im vytiahnu z druhého (Turecko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Veľká Británia), šiesteho (Rumunsko, Dánsko, Bulharsko, Švajčiarsko) a siedmeho (Island, Fínsko, Luxembursko, Estónsko) výkonnostného koša. Tiež bolo jasné, že organizátori najbližšieho európskeho šampionátu – Česko, Nemecko, Grécko a Taliansko, si proti sebe zahrajú v I-skupine, keďže miesto na záverečnom turnaji už mali vopred isté.Slovensko vyžrebovali do F-skupiny, vo všetkých prípadoch im pripadol rebríčkovo najvyššie postavený tím z každého výkonnostného koša. Turecko je tradičným účastníkom ME, vo svojej medailovej zbierke má striebro (2011) a bronz (2013). Slovenský tím sa s týmto súperom stretol na tohtoročnom šampionáte, v postupovom súboji v „déčku“ nad ním zvíťazil 80:66. Rumunsko sa medzi európskou špičkou predstavilo naposledy v roku 2015, ako spoluorganizátor záverečného turnaja obsadilo 19. priečku. Islandu sa zatiaľ nikdy nepodarilo prebojovať z kvalifikácie ďalej.Kvalifikácia ME 2025 sa hrá tradičným systémom doma-vonku, postup si vybojujú víťazi skupín (mimo I-skupiny) a 4 najlepšie tímy z druhých miest. Celkovo je tak v hre 12 miesteniek. Jubilejné 40. majstrovstvá Európy v basketbale žien sa premiérovo uskutočnia v štyroch krajinách, v Česku, Nemecku, Taliansku a v Grécku, kde sa v Aténach odohrá záverečná fáza podujatia. Slovensko sa pokúsi o 14. účasť medzi európskou špičkou, najvyššie sa umiestnilo v roku 1997 (striebro) a 1993 (bronz). Na tohtoročných ME v Slovinsku sa im podarilo postúpiť zo skupinovej fázy, v zápase o postup do štvrťfinále prehrali s Nemeckom 69:79.Kto povedie Slovensko do kvalifikačných bojov ME 2025, je v tejto chvíli otázne. Naposledy pôsobil na lavičke v pozícii hlavného trénera Juraj Suja, po šampionáte však skončili jemu a realizačnému tímu kontrakty.