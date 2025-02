Basketbalistky SR zostali v hre o postup na ME, Rumunky zdolali 90:52

kvalifikácia ME 2025 – F-skupina:



SLOVENSKO – Rumunsko 90:52 (40:25)



zostava a body Slovensko: Páleníková 24, Jakubcová 14, Dudášová 9, Mikulášiková 4, Mištinová 2 (Martišková 14, Moravčíková a Remenárová po 6, Buknová 5, Havranová 4, Kováčiková 2, Sedláková 0)



najviac bodov – Rumunsko: Virjogheová 10, Irimiová 8, Ghizilová a Lipovanová po 7



TH: 27/23 - 9/7, fauly: 18 - 23, trojky: 9 - 5, rozhodovali: Chuecová (Šp.), Vujičičová (Č. Hora), Jankowski (Poľ.), štvrtiny: 24:4, 16:21, 30:7, 20:20.

hlasy po zápase:



Martin Pospíšil, tréner Slovenska: "My sme vedeli, že akým spôsobom chceme hrať zápas. Plán bol jasný. Myslím si, že vo väčšine časti sa to podarilo splniť. Škoda trochu druhej štvrtiny, hlavne toho úvodu, že sme sa od toho trochu odklonili. Pri takom vysokom tempe, intenzite a spôsobe hry, akým sme chceli hrať, je asi veľmi ťažké sa udržať 40 minút. Myslím si, že môžeme byť spokojní."



Veronika Remenárová, hráčka Slovenska: "Ja si myslím, že sme postupne celý zápas pracovali na tom rozdiely, ktorý sme si chceli vypracovať a aby bol čo najväčší. Mohlo to byť ešte o niečo lepšie, mali sme trochu hluchú pasáž v druhej štvrtine. Vypracovali sme sa tam veľký rozdiel, potom nás zase dobehli a museli sme sa opäť vypracovať, čo bola podľa mňa škoda. Keby sme si to udržali, tak by to na konci mohlo byť o 50 bodov, čo by nám asi viac pomohlo. Nakoniec to dopadlo dobre."



Alica Moravčíková, hráčka Slovenska: "Dôvodom výhry bola z našej strany agresívna obrana a tiež vysoká úspešnosť. Strely sme si vyprodukovali zo skvelej obrany. Som veľmi hrdá na dievčatá, ako sme sa zomkli a za tak krátky čas sme dokázali takto šliapať."



ďalší výsledok F-skupiny:



Turecko – Island 83:76 (38:33)



najviac bodov: Corová 17, Yildizhanová 15, Senyüreková 12 - Hinriksdóttirová 29, Rodriguezová 17, Ágústsdóttirová a Jónsdóttirová po 10



tabuľka F-skupiny:



1. Turecko 5 5 0 396:285 10 – istý postup na ME



2. SLOVENSKO 5 3 2 351:339 8



3. Rumunsko 5 1 4 338:431 6



4. Island 5 1 4 358:388 6







ďalší program F-skupiny:



nedeľa 9. februára: Rumunsko – Turecko (17.00 h), SLOVENSKO – Island (18.00 h)

Bratislava 6. februára (TASR) – Basketbalistky Slovenska zvíťazili v predposlednom vystúpení v F-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025, v súboji o druhé miesto v tabuľke zdolali Rumunsko 90:52. Zostali tak v hre o účasť na záverečnom turnaji, keďže sa držia na potenciálne postupovej pozícii. Záverečný duel kvalifikácie odohrajú v nedeľu 9. februára o 18.00 h v bratislavskej Gopass aréne proti Islandu.Po úvodných zoznamovacích sekundách sa Slovenky ujali vedenia v zápase a išli si za svojim prvým, čiastkovým cieľom v závere kvalifikácie ME 2025. Zo začiatku bola síce slovenská defenzíva laxná, ale Rumunsko sa mimoriadne strelecky trápilo. Na druhej strane palubovky to bolo zo slovenského pohľadu oveľa lepšie, 16-bodovou šnúrou a kolektívnou hrou sa podarilo prvú štvrtinu vyhrať 24:4. Druhá 10-minútovka priniesla diametrálne odlišný obraz, hostky sa strelecky prebudili a 11 bodmi za sebou sa vrátili do súboja o víťazstvo. Slovenky sa v tejto fáze útočne hľadali, zlepšenie prišlo až po prestriedaní, ale stále tam boli výpadky v koncentrácii. Jakubcová dala trojkou bodku za prvým polčasom, keď upravila na 40:25.V druhom polčase sa tímy opäť dlhšie rozbiehali, ale postupne to zobralo do svojich rúk Slovensko. Pomohlo si 5-bodovou šnúrou a vrátilo sa k činnostiam, ktoré ich doviedlo do priaznivého stavu. Rumunsko si zopakovalo nepresnú mušku a vidina zapojenia sa do bojov o postup sa pre nich veľmi rýchlo vzďaľovala. Domáce basketbalistky si bezpečne išli za víťazstvom a napokon začali naháňať aj čo najlepšie skóre, keď pred poslednou štvrtinou viedli 70:32. V záverečnej časti opadlo ofenzívne tempo, čo slovenskému výberu nevyhovovalo. Rumunsku sa podarilo mierne skorigovať manko, ale na triumfe Slovenska to už nič nezmenilo.