Basketbalistky USA získali siedme zlato v sérii a celkovo deviate

basketbal ženy:



finále

USA - Japonsko 90:75 (50:39)

Najviac bodov: Grinerová 30, Wilsonová 19 - Takadová 17, Motohašiová 16

Tokio 8. augusta (TASR) - Americké basketbalistky obhájili na olympiáde v Tokiu zlato z Ria de Janeiro. Vo finále zdolali v nedeľu Japonky bez problémov 90:75. Pripísali si siedmy olympijský triumf v sérii a deviaty celkovo.Favoritky viedli nad prekvapením turnaja od prvej do záverečnej štvrtiny a v Sajtame sa prehľadom dopracovali k ďalšiemu olympijskému zlatu. Napodobnili tak mužských kolegov, ktorí vyhrali basketbalový turnaj v sobotu. Pre Sue Birdovú a Dianu Taurasiovú to je už piate zlato spod piatich olympijských kruhov.Najlepšou strelkyňou v drese šampiónok bola Brittney Grinerová s 30 bodmi. Američanky na OH natiahli víťaznú sériu už na 55 zápasov, naposledy prehrali v semifinále na OH 1992. Po prvom polčase mali náskok 11 bodov, v druhom ho ešte o čosi zveľadili. Japonky druhým miestom dosiahli najlepší výsledok na OH.Bronzové medaily získali v sobotu Francúzky, ktoré zvíťazili nad Srbkami 91:76.