Basketbalistom Levíc chýbali proti Varšave sily, Madzin: Bojovali sme

Varšava 16. novembra (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice bojovali 35 minút proti favorizovanej Legii Varšava o víťazstvo a udržanie nádeje na druhú fázu Európskeho pohára FIBA. Poľský tím, ale trpezlivo vyčkal na svoju šancu a jedným bodovým úsekom rozhodol o tom, že o týždeň to bude pre účastníka Niké SBL rozlúčka so súťažou.



Úradujúci majster Slovenska pricestoval do Poľska nielen bez dlhodobo absentujúceho Martina Bachana, ale navyše sa k tomu pridal Jalen Adaway. To znamenalo menej možností pri striedaní, ale aj prirodzenú úpravu herného plánu „žlto-zelených“. "Išli sme do zápasu s tým, že budeme bojovať aj za chýbajúceho Adawaya a Bachana. Ovplyvnilo to našu rotáciu a možnosti v zápase, ale vedeli sme, že sa s tým budeme musieť vysporiadať," povedal pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.



Aj napriek týmto okolnostiam dokázali hrať so suverénom J-skupiny vyrovnanú partiu, viackrát ho zatlačiť a hlavne nepustiť k jeho hre. V prvom polčase platila v tomto smere streľba za tri body, po prestávke sa dokonca podarilo zmazať 12-bodové manko a na malý moment aj viesť. "Myslím si, že 30 minút sme hrali veľmi dobre. Som šťastný, ako sme bojovali a dreli. Streľba za tri body nebola hlavnou časťou našej taktiky, ale vychádzalo to z toho, aká bola obrana súpera. Mali sme otvorené pozície, chalani ich využili. Chceli sme nastaviť tón zápasu, čo sa nám podarilo limitovaním útočných doskokov," vyjadril sa k ďalším štvrtinám so 14 bodmi najlepší strelec slovenského tímu Aaron Wheeler.



Práve Američan dostal na začiatku štvrtej štvrtiny svoj tím po dlhom čase do priaznivého stavu (53:52). Po tomto momente sa však udiala rozhodujúca sekvencia duelu. Legia si trpezlivo vyčkala na svoju šancu a 16-bodovou šnúrou napokon rozhodla nielen o svojom víťazstve, ale aj potvrdení postupu do ďalšej fázy. "Nakoniec chýbalo veľa. Vo štvrtej štvrtine sme boli vo vedení, ale prišiel výpadok, ktorý nás stál tesnejšiu koncovku. Urobili sme chyby a zlé riešenia, vyplynuli aj z fyzického vyčerpania. V tých momentoch Legia ešte viac pritlačila a ukázala svoju silu. Bojovali sme, boli sme v zápase, ale zápas nakoniec neskončil ani tesnou koncovkou. Mrzí to, treba zagratulovať Legii a ísť ďalej," vyhlásil Madzin.



Prehra 63:74 rozhodla o tom, že Levičania skončia v Európskom pohári FIBA už v prvej fáze. Budúci týždeň uzatvoria vo Fínsku účinkovanie v J-skupine, v tabuľke už majú istotu tretieho miesta. "Chýbali nám hráči na lavičke. Solídne minúty tak dostali mladí hráči a celkovo, každý jeden z nás dal do toho všetko," uzatvoril pozápasové dojmy Wheeler.