Basketbalistom SR chýbala energia, Naglič: Nemáme taký fyzický tím

Charleroi 21. februára (TASR) - Basketbalisti Slovenska sa proti Belgicku držali v prvom polčase v hre o prvé víťazstvo v C-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Potom sa však preukázali kvality súpera a po výsledku 93:63 si zabezpečil poslednú postupovú miestenku v skupine.



Slováci nastúpili bez akéhokoľvek rešpektu a najmä tlaku na výsledok, v piatej minúte viedli 12:2 a Belgicko v úvode minimálne zaskočili. Postupom času sa sily vyrovnali, ale ešte do 17. minúty bol na slovenskej strane priaznivý stav. "Doplatili sme na to, že fyzickosť Belgicka je oveľa lepšia v porovnaní s našim tímom. Pokiaľ bola koncentrácia, fyzické sily a nešli sme do veľkej rotácie, tak sme vydržali, ale je samozrejmé, že sa to nedá viac ako 15-20 minút. Prvý polčas bol výborný, dobre sme boli pripravení a mali sme opcie na to, ako bude Belgicko brániť 'pick-n-roll'. Fungoval nám tiež útok. Keď niekto vytvára tlak a rotuje hráčov, tak je veľmi ťažké udržať koncentráciu, sústredenie a nerobiť chyby. Belgicko nás konštantným tlakom nútilo k strateným loptám, začalo potom dominovať tiež na doskoku. Ťažko sme sa dostávali k pozíciám a Brodzianskeho bránili veľmi fyzicky. To bol rozdiel," zhodnotil pre TASR stretnutie reprezentačný tréner Aramis Naglič.



Ako kľúčový sa ukázal záver prvého a začiatok druhého polčasu. Najskôr slovenský tím inkasoval 10-bodovú šnúru, po prestávke pridalo domáce družstvo ďalších osem bodov za sebou a razom sa dostalo do dvojciferného náskoku. V ďalšom priebehu si ho bezpečne kontrolovalo. "Myslím si, že po prvej štvrtine začali Belgičania hrať o dosť lepšie a my sme začali robiť doslova školácke chyby, ktoré trestali. Tak natiahli svoje vedenie a potom sa už hralo ťažko. V druhej štvrtine sa zmenilo to, že začali hrať trochu fyzickejšie. To trestanie chýb nás trochu demotivovalo a možno sa nám hralo trochu ťažšie," poskytol svoj pohľad na zápas pivot Boris Bojanovský.



Slováci sa ešte snažili zvrátiť negatívny vývoj duelu, ale pokrytie kľúčových osobností tímu a vysoká strelecká úspešnosť Belgicka bola priveľkou prekážkou na ceste za prvou kvalifikačnou výhrou, respektíve udržaním postupových nádejí. V závere tak dostali možnosť vybehnúť na palubovku všetci hráči na zápasovej súpiske. "Dali sme minúty všetkým hráčom. Zaslúžili si hrať, pretože sú stále s nami súčasťou reprezentácie a podieľajú sa na každom tímovom úspechu, preto si zaslúžia ochutnať takéto zápasy. Chceli sme trochu aj pošetriť hráčov pred náročným nedeľným zápasom. Treba povedať, že nám chýbali Pavelka s Fusekom. Bojanovský dobre otvoril zápas, no nemá však fyzickú silu na to, aby vydržal 15-17 minút na takejto úrovni. Doplatili sme na to, hrali sme s nižšou zostavou a s menej skúsenými hráčmi. Belgicko si udržiavalo tlak na lopte, intenzitu a proti tomu je ťažké hrať. My nemáme taký fyzický tím," vyhlásil kouč Slovákov.



V nedeľu 23. februára o 17.00 h čaká Slovensko rozlúčka s kvalifikačnými bojmi ME 2025, v bratislavskej Gopass aréne nastúpia proti už istému víťazovi C-skupiny Lotyšsku. "Pozitívne, čo si môžeme zobrať, je maximálne prvá štvrtina. V nej sme hrali dobre a teoreticky na nej môžeme stavať. Hrali sme s dobrou energiou v útoku a tiež v obrane," dodal na záver Bojanovský.