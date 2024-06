Basketbalistov Levíc povedú aj naďalej Madzin s Lutovským

Levice 8. júna (TASR) - Basketbalistov Patriotov Levice povedie rovnaká trénerská dvojica aj do sezóny 2024/2025. Vedenie klubu sa dohodlo na nových kontraktoch s hlavným koučom Michalom Madzinom a jeho asistentom Ladislavom Lutovským.



Šéf levickej lavičky je súčasťou klubu od roku 2019, za ten čas má z ligových medailí striebro (2021), ale najmä sa mu ako historicky prvému trénerovi v najvyššej súťaži podarilo trikrát za sebou získať majstrovský titul (2022, 2023, 2024). Okrem toho sa pričinil o celkový triumf v Alpsko-jadranskom pohári (2022) a v nedávnom skončenom ročníku získal Slovenský pohár, respektíve druhé miesto na obnovenom Česko-slovenskom pohári. "Teším sa, že naša spolupráca v Leviciach bude pokračovať. V nasledujúcej sezóne chceme nadviazať na úspechy z tých posledných sezón a výzvy, ktoré sme si pred seba dali, sú veľkou motiváciou. Pôsobenie v európskych súťažiach je veľká veca a byť súčasťou slovenského klubu, ktorý na tejto úrovni reprezentuje, je odmena," vyjadril sa Madzin pre oficiálnu klubovú webstránku.



Spolu s ním pokračuje aj jeho asistent Lutovský, ktorý je dlhodobo súčasťou Patriotov. "Zotrvanie trénerskej dvojice Madzin - Lutovský, bolo pre nás najvyššou prioritou a preto som nesmierne rád, že obaja tréneri budú pokračovať vo skvelej práci, ktorú tu za posledné roky odviedli. To, že máme rovnakú trénerskú dvojicu šiestu sezónu po sebe, hovorí za všetko a netreba viac rozprávať o koncepcii a dlhodobej stabilite. Dali sme si pred seba nové ciele, ktoré by sme radi dosiahli. V lige nás čaká pravdepodobne najťažšia sezóna za posledné roky, sme teda správne motivovaní poskladať družstvo, ktoré bude schopné čeliť konkurencii na Slovensku a bude dobre reprezentovať Levice v Európe," dodal generálny manažér Levíc Ladislav Garaj.