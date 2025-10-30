< sekcia Šport
Basketbalistovi Topičovi diagnostikovali rakovinu semenníkov
Topič absolvoval na začiatku októbra operáciu v oblasti slabín.
Autor TASR
Oklahoma City 30. októbra (TASR) - Srbskému basketbalistovi Nikolovi Topičovi diagnostikovali rakovinu semenníkov. Generálny manažér tímu NBA Oklahoma City Sam Presti o tom informoval vo štvrtok a dodal, že dvadsaťročný Srb už podstupuje chemoterapiu.
Topič absolvoval na začiatku októbra operáciu v oblasti slabín. Kluboví doktori sú podľa Prestiho presvedčení o tom, že sa Topič dokáže zotaviť. Rozohrávač, ktorého si Oklahoma vybrala v minuloročnom drafte z 12. miesta, čaká na svoj debut v profilige. Sezónu 2024/2025 vynechal pre roztrhnutý skrížený väz. V tíme minuloročného víťaza mal Topič zohrať v tomto ročníku dôležitú rolu.
