Basketbalistu Ginobiliho uviedli do basketbalovej Siene slávy

Springfield 11. septembra (TASR) - Argentínskeho basketbalistu Emanuela Davida Ginobiliho uviedli v sobotu do Siene slávy. Bývalý krídelník odohral celú svoju kariéru v NBA v drese San Antonia Spurs a rodnú krajinu priviedol ako líder k zlatým olympijským medailám v Aténach v roku 2004.



Populárny Manu pôsobil v texaskom klube 16 sezón v období 2002-2018. Vytvoril silné trio s pivotom Timom Duncanom a rozohrávačom Tonym Parkerom. Spolu získali tri tituly v rokoch 2003, 2005, 2007 a 2014. "Pre hráča ako som ja je individuálne ocenenie tímovým úspechom. Nie som tu pre to, že by som bol výnimočným hráčom. Som tu, pretože som bol súčasťou dvoch najdôležitejších tímov v prvom desaťročí nového tisícročia - zlatého mužstva Argentíny a šampiónov NBA Spurs," povedal podľa AFP pri ďakovnej reči na ceremónii 45-ročný Ginobili.