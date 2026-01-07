< sekcia Šport
Basketbalové Final Four Slovenského pohára bude bez obhajcu
Tohtoročné Final Four sa uskutoční v Leviciach (20. - 21. februára) za účasti domácich Patriotov, Nitra Blue Wings, BC Prievidza a BC Komárno.
Autor TASR
Levice 7. januára (TASR) - Február je tradične termínom, kedy sa štyri najlepšie tímy po polovici základnej časti Tipos Slovenskej basketbalovej ligy pobijú o prvú trofej sezóny - Slovenský pohár. Tohtoročné Final Four sa uskutoční v Leviciach (20. - 21. februára) za účasti domácich Patriotov, Nitra Blue Wings, BC Prievidza a BC Komárno. Chýbať naopak bude obhajca BC Slovan Bratislava (v sezóne 2024/2025 pod názvom Inter).
O zostávajúcich dvoch miestach rozhodli výsledky 18. kola. Slovan zakopol v priamom súboji o účasť na tomto podujatí, keď prehral doma s Komárnom 71:87. V predchádzajúcom ročníku si pri tom zahral finále Česko-slovenského pohára a bol najlepším slovenským tímom na tomto podujatí. „Budem veľmi priamy, pretože to bol zápas, do ktorého sme išli s tým, že ho musíme vyhrať. Išlo nám o účasť na Final Four a bol to duel, ktorý mohol otočiť našu sezónu. Padli sme tam, kde som vedel, že padneme – na charaktere niektorých hráčov. Budem priamy aj ďalej: neviem, čo sa stane po tomto výsledku. Možno pôjdem preč. Beriem to normálne. Budeme sa rozprávať s generálnym manažérom aj s vedením. Som k dispozícii manažmentu, ale som presvedčený, že na Final Four by sme – ak by sme sa tam dostali – mali šancu,“ uviedol pre oficiálnu ligovú webstránku kouč Slovana Aramis Naglič.
K už dlhšie známej dvojici Levice a Nitra sa napokon pridala Prievidza, keď zdolala Svit 78:60. Final Four Slovenského pohára sa hrá vyraďovacím spôsobom, meno víťaza tejto trofeje za sezónu 2025/2026 spozná verejnosť v sobotu 21. februára.
sobota 21. februára - finále
program Final Four Slovenského pohára mužov (20. - 21. februára, Levice):
piatok 20. februára - semifinále
Patrioti Levice (1.) - BC Komárno (4.)
Nitra Blue Wings (2.) - BC Prievidza (3.)
