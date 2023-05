Basketbalové finále SBL rozhodne po 8 rokoch siedmy zápas

Levice 28. mája (TASR) - Vo finálovej sérii Niké Slovenskej basketbalovej ligy prichádza po 8 rokoch rozuzlenie v poslednom možnom zápase číslo sedem. Trofej pre víťaza sezóny 2022/2023 zdvihne nad hlavu jeden z dvojice Patrioti Levice a BC Komárno. Regionálne derby sľubuje vynikajúce vyvrcholenie zápletky, ktorá sa uskutoční vo vypredanej hale v pondelok 29. mája o 18.00 h.



Doterajších šesť konfrontácií medzi týmito dvoma súpermi nemohlo byť odlišnejších, preto sa dá len ťažko predpokladať, čo prinesie rozhodujúci duel. "Veľmi ťažká otázka a veľmi ťažká odpoveď, čo sa môže udiať v zápase číslo sedem, keď predošlé stretnutia boli vždy v niečom odlišné. Každý pôjde na doraz, všetci si uvedomujú, že to je posledný zápas sezóny. Urobíme všetko pre to, aby bol pre nás víťazný. Samozrejme, bude to stáť veľmi veľa síl a 40 minút to bude neskutočný boj," prezradil pre TASR kouč Levíc Michal Madzin. Jeho tímu sa podarilo dostať zo stavu "klinickej smrti", keď v sérii o zlato prehrával už 1:3 na zápasy a stále tak má na dosah obhajobu majstrovského titulu, čo sa naposledy podarilo Interu Bratislava (2013 a 2014).



Za dosiahnutím tejto méty poženie Levice vypredaná hala. Už tri dni pred zápasom nebolo možné získať vstupenku, dopyt vysoko prevyšoval kapacitu levickej športovej haly, preto je pre fanúšikov nachystané v neďalekej reštaurácii sledovanie duelu na plátne. "Bude to podľa mňa veľký boj o každú loptu, rozhodovať budú maličkosti. Musíme sa na to pripraviť a verím, že budeme úspešní," uviedol krídelník Patriotov David Abrhám.



Komárno prišlo o dva finálové mečbaly, najmä ten stredajší, pred domácim publikom, ich môže v konečnom dôsledku mrzieť. Pred začiatkom série a jej vyvrcholením ich vnímajú mnohí v pozícii outsidera, čo je paradoxne postavenie, ktoré môže "diablom" vyhovovať. S touto nálepkou totiž dokázali vyhrať rozhodujúci semifinálový duel proti víťazom základnej časti Spišským Rytierom a to na ich palubovke. "Je to jednoduché, kto bude viac chcieť, ten vyhrá siedmy zápas. Bude to o detailoch, bojovnosti a 40 minút hádzania sa po lopte," myslí si hráč Komárna Samuel Volárik.



Komárno hrá v Niké SBL len druhú sezónu, ale v podstate sa okamžite zaradilo medzi najlepších v súťaži. V nováčikovskom roku získalo bronz a už teraz je jasné, že sa mu podarí minimálne o jeden stupienok vylepšiť umiestnenie. "Bude to senzačné. Očakávam najviac zaplnenú halu v doterajšom priebehu finálovej série. Verím, že to bude pekný zápas," uviedol tréner "diablov" Zlatko Jovanovič.



Rozhodujúci zápas Niké SBL v sezóne 2022/2023 odvysiela v pondelok 29. mája o 18.00 h v priamom prenose športová televízia RTVS Šport.



Prehľad majstrov SR:



1992/93 BK Davay Pezinok



1993/94 BC Prievidza



1994/95 BC Prievidza



1995/96 BK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BK Slovakofarma Pezinok



1997/98 BK Slovakofarma Pezinok



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Slovakofarma Pezinok



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 BK Chemosvit Svit



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 K-CERO SPU Nitra



2005/06 E.S.O. Lučenec



2006/07 Slávia TU Košice



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 BK AX SPU Nitra



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 BK Astrum Levice



2011/12 BC Prievidza



2012/13 BK Inter Incheba Bratislava



2013/14 BK Inter Incheba Bratislava



2014/15 MBK Rieker Com-therm Komárno



2015/16 BC Prievidza



2016/17 BK Inter Bratislava



2017/18 BK Levickí Patrioti



2018/19 BK Inter Bratislava



2019/20 sezóna bola predčasne ukončená kvôli pandémii koronavírusu



2020/21 Spišskí Rytieri



2021/22 Patrioti Levice



2022/23 ??