Basketbalové ME hostia štyri štáty, titul obhajujú Slovinci

Majstrovstvá Európy (1.-18. septembra) - vyžrebovanie základných skupín:



A-skupina (Tbilisi): Belgicko, Bulharsko, Čierna Hora, Gruzínsko, Španielsko, Turecko



B-skupina: Bosna a Hercegovina, Francúzsko, Litva, Nemecko, Maďarsko, Slovinsko



C-skupina: Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia



D-skupina: Česko, Fínsko, Holandsko, Izrael, Poľsko, Srbsko

Bratislava 31. augusta (TASR) - V poradí 41. ročník majstrovstiev Európy privíta najväčšie hviezdy svetového basketbalu. Na podujatí sa predstaví dvojnásobný najužitočnejší hráč NBA Nikola Jokič v drese Srbska i MVP finále NBA z roku 2021 Jannis Antetokunmpo v zostave Grékov. Titul obhajujú Slovinci v kádri s hviezdnym Lukom Dončičom.Podujatie sa bude konať v štyroch krajinách od 1. do 18. septembra. Zápasy v základných skupinách sa budú hrať v Kolíne nad Rýnom, Miláne, Prahe a Tbilisi. Zo šesťčlenných skupín postúpia štyri tímy do vyraďovacej časti, ktorá sa odohrá v Berlíne.Mimoriadne tuhé súboje sa očakávajú predovšetkým v B-skupine. Lídrovi Dallasu Mavericks Dončičovi sa postavia do cesty strieborní z OH v Tokiu Francúzi, ktorým nebudú chýbať ich hlavné opory - trojnásobný najlepší obranca NBA Rudy Gobert a strelec New Yorku Knicks Evan Fournier. Silní však budú aj Litovci s hviezdnymi pivotmi Domantasom Sabonisom a Jonasom Valančiunasom. Domáci Nemci majú v zostave taktiež hráčov z najkvalitnejšej súťaže sveta - Dennisa Schrödera a mladíka Franza Wagnera, no pozor si budú musieť dať na Bosnu a Hercegovinu, za ktorú nastúpi aj dlhoročný prvý pivot Portlandu Jusuf Nurkič. Balkánsky tím ukázal svoju silu v generálke na šampionát, keď dokázal v kvalifikácii na MS doma v Sarajeve zdolať i Francúzov v najsilnejšej zostave po dvojnásobnom predĺžení. Maďari si súboje so silnejšími súpermi môžu iba užiť.V A-skupine v Tbilisi sa predstavia úradujúci majstri sveta Španieli, ktorí však prechádzajú generačnou výmenou. Viac sa očakáva od Turkov, ktorí budú mať z NBA k dispozícii Furkana Korkmaza, Cediho Osmana i Alperena Sengüna. Postup by nemal uniknúť domácim Gruzíncom, ktorých však rozosmutnilo zranenie kapitána Tornikeho Šengeliu. Čiernohorcom sa z NBA nedostavil ich hviezdny pivot Nikola Vučevič a zabojovať o štvrtú miestenku tak môžu Belgičania i Bulhari.Nepríjemná správa zasiahla aj hostiteľov D-skupiny Čechov. Ich dlhoročný líder Tomáš Satoranský si v príprave podvrtol členok a jeho štart je pár hodín pred štartom podujatia nejasný. Praha sa však môže tešiť na predstavenie jednej z najväčších hviezd súčasného basketbalu Jokiča. Srbi chcú zabudnúť na minulý rok, keď sa aj vinou rozsiahlej maródky neprebojovali do Tokia, kde mali pod piatimi kruhmi obhajovať striebro. Na ME im síce bude chýbať zranený druhý najlepší hráč Bogdan Bogdanovič, no ambície musia mať najvyššie. Fíni nastúpia aj s pivotom Clevelandu Laurim Markkanenom, oporou Izraela bude krídelník Washingtonu Deni Avdija. Cesta do štvrťfinále by pre účastníkov minuloročných OH Čechov mohla viesť cez Poliakov a Holanďanov.Jannis Antetokunmpo priviedol pred rokom k titulu v NBA Miolwaukee Bucks a teraz chce byť aj európskym šampiónom. Prvou výraznejšou prekážkou by mali byť Chorváti so strelcom Utahu Bojanom Bogdanovičom a pivotom Los Angeles Clippers Ivicom Zubacom. Postup by nemal uniknúť v Miláne ani domácim Talianom, no tesne pred šampionátom prišli pre zranenie o jedinú oporu z NBA Danila Gallinariho. Ukrajinci nastúpia s oboma svojími hráčmi z NBA Sviatoslavom Mychajľukom i Alexom Leňom, postup Britov a Estóncov by bol prekvapením.