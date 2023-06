Basketbalového vicemajstra z Komárna povedie Krajnovič

Komárno 15. júna (TASR) - Basketbalisti BC Komárno budú mať v ďalšom ročníku Niké Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) nového trénera. Vedenie aktuálneho vicemajstra sa dohodlo na spolupráci so 47-ročným Chorvátom Krunoslavom Krajnovičom.



Pre slovenskú basketbalovú verejnosť ide o dôverne známe meno. S drobnými zastávkami v rodnom Chorvátsku pôsobí Krajnovič v najvyššej slovenskej súťaži od roku 2005. Do Komárna sa vracia po približne 13 rokoch, medzitým pôsobil na lavičke Lučenca, Spišskej Novej Vsi, Žiliny, Handlovej a naposledy Prievidze. Krajnovič získal doteraz v najvyššej súťaži zlato (2006), dvakrát striebro (2014, 2015) a rovnako v dvoch prípadoch vyhral Slovenský pohár (2007, 2020).



"Komárno v posledných dvoch rokoch ukázalo, že profesionálnou a poctivou robotou môžu urobiť dobrý výsledok. To, čo dokázali, je niečo fantastické a vyvrcholilo to finálovou sériou s Levicami. Po tom, ako mi zavolal športový riaditeľ klubu Boban Tomič, že majú záujem o moje služby, tak sme sa veľmi rýchlo dohodli na spolupráci. Viesť družstvo Komárna je pre mňa veľká úcta a do ďalšej sezóny výzva," prezradil nový tréner Komárna pre oficiálnu facebookovú stránku klubu.