Basketbalový Inter sa dohodol s trénerom Nagličom na predĺžení zmluvy

Bratislava 7. mája (TASR) - Basketbalistov Interu Bratislava povedie aj v nasledujúcom súťažnom ročníku z pozície hlavného trénera Aramis Naglič. Vedenie klubu sa dohodlo s 59-ročným Chorvátom na predĺžení zmluvy o ďalší rok.



Pre Nagliča je to aktuálne tretie pôsobenie na Pasienkoch v jeho doterajšej trénerskej kariére. Klub v tomto ročníku doviedol pri premiére do Final Four Severoeurópskej ligy (ENBL) a do finále Tipos Slovenskej basketbalovej ligy. „Nachádzame sa síce vo finálnej fáze sezóny 2024/25, ale logicky, uvažujeme už nad tým, čo nás čaká v tej nadchádzajúcej. Základným článkom, okrem hráčov, o ktorých už vieme, že budú pokračovať, je pozícia hlavného trénera. Som veľmi rád za seba i za klub, že sme opätovane našli spoločnú reč s koučom Aramisom Nagličom, s ktorým máme veľmi dobrú spoluprácu. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo dohodnúť sa na kontrakte pre ďalšiu sezónu a budeme tak môcť nadviazať na to, čo sme spolu rozbehli v ešte stále prebiehajúcom ročníku a tým pádom budeme schopní garantovať kontinuitu. Koučovi Nagličovi ďakujem za doterajšiu prácu v prospech Interu a teším sa na ďalšiu spoluprácu,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku generálny manažér Interu Michal Ondruš.



Súčasný kouč „žlto-čiernych“ získal v minulosti s Interom dva majstrovské tituly (2013, 2019). V tomto ročníku pridal do zbierky Slovenský pohár. „Ďakujem manažmentu a vedeniu basketbalového klubu za dôveru. Pokračujeme ďalej v našej misii! Verím v úspech už v tejto sezóne a zároveň som rád, že naďalej máme vysoké ambície a dúfam, že sa nám ich podarí spoločne naplniť aj v budúcom ročníku,“ povedal Naglič k svojmu pokračovaniu.