Basketbalový reprezentant Volárik sa po roku vracia do Komárna

Komárno 21. júna (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Samuel Volárik bude hrať v budúcej sezóne SBL opäť za BC Komárno. Vracia sa po roku, ktorý strávil v drese Interu Bratislava.



Volárik pôsobil v Komárne v sezónach 2022/2023 a 2023/2024 a oslavoval s tímom striebro v lige a bronz v Alpsko-jadranskom pohári. „Dôvod, prečo sa vraciam do Komárna, je jednoduchý. Basketbalovo ma práve tu čaká najviac. Verím, že budeme mať úspešnú sezónu a dôležité bude predovšetkým to, aby sme opäť pritiahli do haly čo najviac fanúšikov. Teším sa na váš všetkých,“ uviedol Volárik podľa oficiálnej stránky SBL.