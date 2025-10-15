Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Basketbalový Slovan sa rozlúčil s dvomi legionármi

Na snímke hráči Bratislavy počas zápasu 4. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Košice Wolves - BC Slovan Bratislava 11. októbra 2025 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Cook a Finke prichádzali počas leta na Pasienky ako posily, avšak ani jeden z nich neodohral za Slovan v súťažných zápasoch ani minútu.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovenský basketbalový klub BC Slovan Bratislava ukončil spoluprácu s americkými hráčmi Antonom Cookom a Timohthym Finkem. Účastník Tipos SBL a nadnárodnej ENBL to oznámil v utorok večer na webe a sociálnej sieti.

Cook a Finke prichádzali počas leta na Pasienky ako posily, avšak ani jeden z nich neodohral za Slovan v súťažných zápasoch ani minútu. „Anton Cook si zranil koleno a bude pauzovať niekoľko mesiacov. Vzájomne sme sa dohodli na ukončení spolupráce. Antonovi želáme skoré a úplne uzdravenie, aby sa mohol čo najskôr vrátiť k basketbalu. Timothy Finke nezapadol do nášho herného konceptu a preto sa naše cesty rozchádzajú. Čoskoro by sa mohol objaviť na inej zaujímavej adrese a my mu prajeme všetko dobré do ďalšej kariéry,“ vysvetlil pre klubový web generálny manažér Michal Ondruš.

Klub ďalej informoval, že do Manchestru na zápas ENBL nevycestoval s výpravou ani Cookov a Finkeho krajan Jacob Evans, aktuálne jediný basketbalista v Tipos SBL so skúsenosťami z NBA. Okrem spomínaných mien má BC Slovan Bratislava na súpiske ďalších štyroch legionárov – Srbov Viktora Kovačeviča s Markom Radovanovičom, Američana Lestera Medforda a Kanaďana Shamiela Stevensona.
