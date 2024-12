Basketbalový tréner Jankovič skončil na lavičke Prievidze

Prievidza 2. decembra (TASR) - Saša Jankovič už nie je tréner basketbalistov BC Prievidza. Vedenie klubu Tipos SBL na svojom webe informovalo, že sa rozhodlo pre zmenu na pozícii hlavného kormidelníka.



Jankovičovi sa počas pôsobenia v Prievidzi podarilo prelomiť niekoľkoročné čakanie na zisk cenného kovu a s mužstvom postúpil do pohárovej Európy. V tejto sezóne však tím po sľubnom štarte prežíva neúspešné obdobie. V SBL ťahá sériu štyroch prehier, v tabuľke klesol na siedme miesto. Naposledy Prievidza prehrala v Handlovej 74:85.



"Už nejaký čas sa nám nedarilo, ale nejde len o samotné výsledky. Naša výkonnosť od začiatku sezóny výrazne poklesla a aktuálne máme problém preniesť kvalitu nášho kádra na palubovku. Samozrejme, program Európskeho pohára FIBA si vybral svoju daň, s čím sme museli počítať. Teraz sme ale mali dvojtýždňové okno na prípravu a náš celkový výkon v Handlovej bol sklamaním, čo potvrdilo predošlé dojmy, že veci nejdú správnym smerom. Ako klub sme cítili potrebu konať skôr ako stratíme z dosahu naše ambiciózne ciele v domácej súťaži," priblížil športový riaditeľ klubu Matthias Haufer dôvody, ktoré stoja za zmenou na poste hlavného trénera. "Niekedy jednoducho mužstvo potrebuje čerstvý impulz, iný hlas, nové nápady, zmenu rutiny. Je to nešťastné a nemá to nič spoločné s kvalitami Sašu ako kouča. Dokázal, že je viac než schopným hlavným trénerom a doviedol nás k veľkým úspechom, či už to bola bronzová medaila v sezóne 2023/2024 alebo pamätné účinkovanie v Európskom pohári FIBA. Celý klub mu za to bude navždy vďačný," dodal pre klubový web.



Vedenie BC Prievidza už pracuje na obsadení uvoľnenej pozície. Mužstvo budú na stredajší zápas so Svitom pripravovať Maroš Helmecy a Michal Suriak, s tradičnou pomocou Willa Barnesa a Enrica Orozca. Trénerskú otázku chce klub vyriešiť v čo najkratšom čase, momentálne vedie pokročilé rozhovory s jedným kandidátom.