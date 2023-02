Basketbalový tréner Vaughn sa s Nets dohodol na predĺžení kontraktu

New York 21. februára (TASR) - Tréner Jacque Vaughn sa s tímom basketbalovej NBA Brooklyn Nets dohodol na predĺžení zmluvy. V klube by mal pôsobiť do konca sezóny 2026/27.



Vaughn prevzal funkciu hlavného trénera, keď lavičku Brooklynu 1. novembra 2022 nedobrovoľne opustil Steve Nash. "Jacqueov príchod bol neoceniteľným prínosom pre celú organizáciu. Tešíme sa, že ho budeme mať v tíme ďalšie roky," uviedol podľa ESPN generálny manažér Brooklynu Sean Marks.



Brooklyn je na 5. mieste Východnej konferencie a Vaughna čaká výzva v podobe prestavby mužstva. Tím pred uzávierkou výmen opustili nespokojné hviezdy Kyrie Irving a Kevin Durant.