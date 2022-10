Basketbalový turnaj MS by už v budúcnosti nemal mať trojdňové play off

Sydney 5. októbra (TASR) - Majstrovstvá sveta basketbalistiek už v budúcnosti nevyvrcholia vyraďovacou časťou, ktorá sa odohrá kompletne v priebehu troch dní. Po nedávno skončenom šampionáte v austrálskom Sydney to sľúbil generálny sekretár Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) Andreas Zagklis.



Najbližšie MS basketbalistiek sa budú konať v roku 2026 a budú mať opäť 16 účastníkov. V Austrálii hralo iba 12 družstiev v dvoch šesťčlenných skupinách. Štyri najlepšie tímy z každej postúpili do play off. Štvrťfinále, semifinále a finále sa následne hralo od štvrtka do soboty. "Toto sa už nezopakuje. Pre hráčky je to priveľká záťaž," povedal Zagklis podľa AP.