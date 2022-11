Basketbal:Slováci v Nórsku o druhý triumf,Naglič:Je náročné ich brániť

Užšia nominácia SR na zápas predkvalifikácie ME 2025 proti Nórsku (13. novembra):



hráči: Šimon Krajčovič (Eisbären Bremerhaven/Nem.), Samuel Volárik (BC Komárno), Michael Fusek (Spišskí Rytieri), Martin Bachan (Patrioti Levice), Mário Ihring (SYNTAINICS MBC Weissenfels/Nem.), Jakub Mokráň (BK Opava/ČR), Richard Körner (Basket Brno/ČR), Marek Doležaj (Hübner Níreďháza BS/Maď.), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Dávid Novák (ERA Basketbal Nymburk/ČR), Robert Rožánek (SK Slavia Praha/ČR), Vladimír Brodziansky (Partizan Mozzart Bet Belehrad/Srb.), Timotej Malovec (KK Mega MIS Basket/Srb.)



realizačný tím: Aramis Naglič - hlavný tréner, Michal Madzin, Zlatko Jovanovič - asistenti trénera, Maroš Helmecy - asistent zodpovedný za skauting a videoanalýzu, Miroslav Páleník - manažér tímu, Michal Ondruš - generálny manažér, Enriko Smák - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, Richard Demovič - lekár





Program D-skupiny predkvalifikácie ME 2025:



nedeľa 13. novembra:



18.00 h: Nórsko – Slovensko (Bergen)



19.00 h: Severné Macedónsko – Dánsko (Gevgelija)





Tabuľka D-skupiny:



1. S. Macedónsko 3 3 0 210:181 6



2. Nórsko 3 2 1 222:201 5



3. Slovensko 3 1 2 217:236 4



4. Dánsko 3 0 3 215:246 3



Bergen 12. novembra (TASR) – Basketbalisti Slovenska zakončia novembrový asociačný termín predkvalifikácie ME 2025 zápasom v Nórsku v nedeľu o 18.00 h. Výber trénera Aramisa Nagliča má jasný cieľ - vrátiť súperovi prehru z augusta a získať druhú výhru v D-skupine, ktorá by ho opäť o čosi viac priblížila k postupu.Situácia v D-skupine sa po štvrtkových stretnutiach vyjasnila. Slovensko sa víťazstvom nad Dánskom (74:70) udržalo v hre o postup. "," vyhlásil pre TASR rozohrávač Mário Ihring.Nórsko prišlo o svoju nezdolanosť v tejto fáze predkvalifikácie ME 2025, keď nezvládlo duel v Severnom Macedónsku (36:58). Severský tím nepremenil žiaden z 21 pokusov za tri body, navyše macedónska obrana si umne postrážila najväčšiu hviezdu tímu – Haralda Freya. ",“ uviedol reprezentačný kouč Aramis Naglič.Neortodoxným štýlom Nóri zaskočili Slovákov hneď v otváracom stretnutí D-skupiny predkvalifikácie, z Levíc si odniesli zaslúžene víťazstvo (87:68). V porovnaní s duelom proti Dánsku, však už slovenský výber vie, čo ho v Bergene čaká. ",“ tvrdí Ihring.Víťaz súboja zostane v hre o miesto v kvalifikácii na európsky šampionát 2025. Slovensko potrebuje nadviazať na domáce stretnutie s Dánskom. K tomu by mala pomôcť aj prítomnosť Vladimíra Brodzianskeho, čerstvej posily Partizanu Belehrad: ".“Realizačný tím má k dispozícii 13 hráčov, pred zápasom si vyberie dvanástku, ktorá zabojuje o druhý úspech v rámci D-skupiny. Stretnutie odvysiela v priamom prenose športová televízia JOJ Šport. Do hlavnej fázy kvalifikácie ME 2025 ide ďalej víťaz skupiny a dva najlepšie tímy z druhých miest. V prípade neúspechu existuje ešte jedna šanca, v auguste 2023 by mala odštartovať tretia fáza predkvalifikácie ME 2025, do ktorej sa dostanú všetky neúspešné tímy z doterajších bojov.