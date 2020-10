V nominácii na zápasy predkvalifikácie MS Brodziansky či Ihring

Širšia nominácia na stretnutia predkvalifikácie MS 2023 proti Kosovu a Luxembursku (26. a 28. novembra, Bratislava/Eurovia aréna):



Hráči: Šimon Krajčovič, David Abrhám, Martin Bachan, Viktor Juríček, Boris Bojanovský (všetci Patrioti Levice), Tomáš Mrviš, Adam Antoni, Michal Čekovský (všetci Spišskí Rytieri), Jaroslav Musil, Richard Körner, Michael Fusek (všetci Inter Bratislava), Dalibor Hlivák, Marek Jašš (obaja MBK Baník Handlová), Matej Majerčák (BC Prievidza), Stanislav Baldovský (Iskra Svit), Róbert Rožánek (BKM Lučenec), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.), Tomáš Pavelka (Valencia Basket/Šp.), Andre Jones (Allianz Pazienza San Severo/Tal.), Mário Ihring (Rapla KK/Est.), Pavol Lošonský (Královští sokoli Hradec Králové/ČR), Juraj Páleník (NH Ostrava/ČR), Jakub Merešš (BK JIP Pardubice/ČR), Oliver Tot (bez klubovej príslušnosti)



Realizačný tím: Žan Tabak – hlavný tréner, Michal Madzin – asistent trénera, Alberto Blanco Vila - asistent trénera, Jakub Chudý – kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Richard Demovič – lekár, Miroslav Páleník – vedúci družstva



Bratislava 19. októbra (TASR) – Tréner slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie Žan Tabak nominoval 24-člennú širšiu nomináciu na novembrové stretnutia predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 proti Luxembursku a Kosovu. Oba zápasy sa odohrajú v bratislavskej Eurovia aréne.Už niekoľko dní je známe, že novembrový asociačný termín sa na základe rozhodnutia Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) uskutoční v tzv. bubline.Ako uvádza oficiálny web FIBA, Slováci nastúpia najskôr 26. novembra proti Kosovu a o dva dni neskôr bude ich súperom Luxembursko (časy zápasov ešte nie sú známe).citoval portál basketliga.sk vedúceho mužstva Miroslava Páleníka.Reprezentačný kouč stavil pri skladaní nominácie na osvedčené mená, prednosť tentoraz dostali skúsenejší hráči.Po dlhšom čase by sa mohli objaviť v národných farbách mená ako Boris Bojanovský, Marek Jašš, Tomáš Mrviš alebo Pavol Lošonský. Prvé minúty by si medzi mužmi mohli zaknihovať Matej Majerčák, Juraj Páleník a Tomáš Pavelka.Tabak prirodzene nemôže rátať s hráčmi, ktorí pôsobia na amerických univerzitách, ale k dispozícii má všetky kľúčové opory. V 24-člennom menoslove figurujú aj dlhodobo zranený Stanislav Baldovský s Martinom Bachanom, respektíve Oliver Tot, ktorý nemá aktuálne žiaden klub.zhodnotil Páleník predbežnú nomináciu.Po dvoch zápasoch sú Slováci na treťom mieste s bilanciou jednej výhry (73:65 nad Luxemburskom) a jednej prehry (74:83 s Islandom). Zo skupiny postupujú do kvalifikácie tímy na prvých dvoch miestach.