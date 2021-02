Bassinová a Faire majstrami sveta v paralelných pretekoch

Cortina d'Ampezzo 16. februára (TASR) - Domáca lyžiarka Marta Bassinová sa stala prvou majsterkou sveta v paralelných pretekoch. V talianskej Cortine d'Ampezzo pri utorňajšej premiére súťaže na šampionátoch zdolala vo finále Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú. Bronz si vybojovala Francúzka Tessa Worleyová, ktorá v súboji o tretie miesto predstihla Američanku Paulu Moltzanovú. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová nedokončila svoju kvalifikačnú jazdu a chýbala vo vyraďovacej časti.



Najlepší čas predpoludňajšej kvalifikácie (32,69 s) dosiahla Švajčiarka Wendy Holdenerová v modrej dráhe, v tej červenej bola najrýchlejšia Slovinka Meta Hrovatová (32,78 s). Holdenerová začala KO fázu na dve jazdy, ktorá sa už konala na inom svahu ako kvalifikácia, suverénne. V osemfinále vyradila Ninu O'Brienovú a v prvej štvrťfinálovej jazde si vypracovala polsekundový náskok pred ďalšou Američankou Paulou Moltzanovou. V odvete však Moltzanová zužitkovala rýchlejšiu červenú trať a ukončila šance jednej z najväčších adeptiek na medailové umiestnenie.



Bassinová postúpila z kvalifikácie o jedinú stotinu, "vďaka" čomu mala zakaždým k dispozícii rýchlejšiu červenú trať v odvetných jazdách. To bola výhoda, keďže podľa pravidiel je maximálna strata z prvej jazdy stanovená na 50 stotín sekundy. Už vo štvrťfinále sa stretli domáce nádeje, Federica Brignoneová si síce v prvej jazde v červenej dráhe vypracovala polsekundový náskok, ale opäť sa potvrdil scenár o výhodnosti začínania v modrej dráhe a postúpila Bassinová. Ďalej prešla aj Liensbergerová cez Poľku Marynu Gasienicu-Danielováú. Všetky štyri postupujúce išli druhú jazdu v červenej dráhe.



V semifinále Liensbergerová jednoznačne predstihla Moltzanovú, omnoho vyrovnanejší bol duel "obrákových" špecialistiek medzi Worleyovou a Bassinovou. Francúzka takmer prelomila "prekliate" odvetnej modrej trate, v súčte mali s Taliankou na stotinu rovnaký čas, Bassinová sa dostala do veľkého finále zásluhou najrýchlejšej jazdy. Rovnako dramatický bol súboj o zlato, Liensbergerovej nestačil polsekundový náskok, Bassinová ho v odvete v červenej dráhe stiahla. Oba finišovali v zhodnom čase, o triumfe Talianky rozhodlo opäť iba to, že si pripísala najrýchlejšiu jazdu. Pre hostiteľskú krajinu získala prvú medailu na šampionáte.



Faivre prvým majstrom sveta v paralelných pretekoch

Francúzsky lyžiar Mathieu Faivre sa stal prvým majstrom sveta v paralelných pretekoch. V talianskej Cortine d'Ampezzo pri utorňajšej premiére súťaže na šampionátoch zdolal vo finále Chorváta Filipa Zubčiča. Bronz si vybojoval Švajčiar Loic Meillard, ktorý v súboji o tretie miesto predstihol Nemca Alexandra Schmida. Slovenský reprezentant Andreas Žampa nepostúpil do vyraďovacej časti z kvalifikácie.



V nej bol najrýchlejší Meillard časom 31,79 sekundy v červenej trati. Andreas Žampa štartoval v kvalifikácii, ktorá sa konala na inom svahu ako hlavná súťaž, s číslom 40. Strata 1,39 s na Rakúšana Fabia Gstreina, ktorý mal najlepší čas v "Žampovej" modrej dráhe, nestačila mladšiemu z bratskej dvojice na postup.



Na rozdiel od ženského "pavúka" sa u mužov najskôr neprejavila výhoda červenej trate, traja zo štyroch postupujúcich do semifinále absolvovali druhú jazdu v modrej dráhe. Meillard si v prvej semifinálovej jazde vypracoval polsekundový náskok pred Zubčičom, ktorý však v odvete v červenej dráhe stiahol manko a v dramatickom finiši zdolal Švajčiara o dve stotiny. V úvodnej jazde druhého semifinále Schmid získal na Faivrea iba 16 stotín a Francúz po výmene dráh suverénne postúpil do veľkého finále.



V ňom začal rýchlejšie Zubčič, ale v strednej pasáži sa dopustil veľkej chyby a Faivrea, ktorý štartovala v modrej trati, pustil do vedenia o 23 stotín. Po zmene strán sa Chorvát snažil stiahnuť odstup, ale Faivre si zlato postrážil a v cieli bol o 0,48 s pred svojím súperom.