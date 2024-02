Bassinová zaknihovala v Crans Montane premiérový triumf v zjazde

Crans Montana 16. februára (TASR) - Talianska lyžiarka Marta Bassinová zaknihovala premiérový triumf v zjazde vo Svetovom pohári. V sobotňajších pretekoch v Crans Montane triumfovala s náskokom 54 stotín pred krajankou Federicou Brignoneovou. Vo švajčiarskom stredisku skompletizovala pódium líderka seriálu Lara-Gutová-Behramiová zo Švajčiarska (+1,11 s).



Podmienky na zjazdovke Mont Lachaux neboli v piatkovom zjazde vzhľadom na vyššie teploty ideálne a organizátori sa tak rozhodli preteky skrátiť posunutím cieľového priestoru o štyri bránky nižšie. Sobotňajšie preteky sa však išli na trati s klasickými rozmermi.



Bassinová štartovala s číslom tri a predviedla čistú a plynulú jazdu. Spomedzi ostatných pretekárok sa jej dokázala priblížiť iba krajanka Brignoneová, ktorá potvrdila, že Talianky mali skvele pripravené lyže. Veľkým prekvapením bolo umiestnenie Elvediny Muzaferijovej z Bosny a Hercegoviny. Dvadsaťštyriročná pretekárka štartovala s poradovým číslom 28, no za pódiom zaostala iba o 11 stotín. Zaknihovala v zjazde najlepší výsledok v kariére, keď výrazne vylepšila doterajšie maximum z piatkových pretekov (18. miesto).



Víťazka piatkového zjazdu Gutová-Behramiová najvýraznejšie stratila v treťom a štvrtok úseku trate. Napriek tomu získala do tabuľky disciplíny 60 bodov a posunula sa na čelo pred Talianku Sofiu Goggiovú, ktorú rovnako ako Petru Vlhovú vyradilo zranenie z hry do konca sezóny. Gutová-Behramiová zároveň zvýšila náskok na čele celkového hodnotenia seriálu pred Mikaelou Shiffrinovou na 165 bodov. Američanka do Crans Montany necestovala, keďže sa stále úplne nezotavila zo zranenia kolena po páde koncom januára v zjazde v Cortine d'Ampezzo.



Program v Crans Montane pokračuje v nedeľu pretekmi super-G (10.30 h).