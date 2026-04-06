Bastian bude chýbať Dallasu 3 až 4 týždne pre zranenie ruky
Dobrou správou pre Dallas je rýchlejší proces rekonvalescencie českého útočníka Radka Faksu, ktorý od začiatku februára pauzuje pre zranenie v dolnej časti tela.
Autor TASR
Dallas 6. apríla (TASR) - Kanadský hokejista Nathan Bastian bude chýbať Dallasu Stars tri až štyri týždne pre zranenie ruky, ktoré utrpel koncom marca. Pre portál tsn.ca to potvrdil hlavný tréner klubu zámorskej NHL Glen Gulutzan.
Bastian odohral v tejto sezóne za „hviezdy" 36 zápasov, v ktorých si pripísal na konto šesť gólov a jednu asistenciu. Dobrou správou pre Dallas je rýchlejší proces rekonvalescencie českého útočníka Radka Faksu, ktorý od začiatku februára pauzuje pre zranenie v dolnej časti tela. V noci na stredu proti Calgary Flames však ešte nenastúpi. V tomto ročníku profiligy zaznamenal Faksa dva góly a 15 asistencií.
