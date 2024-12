Batherson zariadil hetrikom triumf Ottawy, Rangers uspeli v Buffale

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres - New York Rangers 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)



Góly: 56. Power (Krebs, Byram), 60. Thompson (Power, Peterka) - 8. Zibanejad (Panarin, Fox), 54. Smith (Fox, Carrick), 58. Fox (Trocheck). Brankári: Luukkonen - Šesťorkin, strely na bránku: 31:28







Ottawa Senators - Anaheim Ducks 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)



Góly: 3. Gregor (Ostapchuk, Jensen), 12. Batherson (Stützle, Sanderson), 19. Batherson (Tkachuk, Norris), 31. Batherson, 49. Tkachuk (Batherson, Stützle) - 53. Gauthier (McTavish). Brankári: Ullmark - Gibson, strely na bránku: 34:32

New York 12. decembra (TASR) - Hokejisti Ottawy vyhrali v zámorskej NHL nad Anaheimom 5:1, keď sa hetrikom a jednou asistenciou blysol Drake Batherson. Domáci krídelník zároveň prekonal hranicu 100 gólov v súťaži. Ôsmu prehru v sérii si pripísalo Buffalo, ktoré doma podľahlo New Yorku Rangers 2:3.Ottawa si rozhodujúci náskok vytvorila už v prvej tretine, po ktorej viedla trojgólovým rozdielom. Batherson skompletizoval svoj čistý hetrik v polovici stretnutia, keď zvýšil na 4:0.uviedol podľa NHL.com.Bathersonov spoluhráč Brady Tkachuk si pripísal dva body (1+1), Tim Stützle mal dve asistencie. Brankár Linus Ullmark prispel k triumfu 31 zákrokmi. Domáci využili až tri presilovky. Cutter Gauthier sa presadil ako jediný z tímu Anaheimu, ktorý prehral štvrtý zápas za sebou.konštatoval tréner Ducks Greg Cronin.Z krízy sa nevie dostať Buffalo, šnúru prehier nezastavilo ani proti Rangers. Pod triumf hostí 3:2 sa gólom a dvoma asistenciami podpísal obranca Adam Fox, jeho spoluhráč Mika Zibanejad v prvej tretine otvoril skóre a bol to jeho 300. gól v NHL. Brankár "jazdcov" Igor Šesťorkin predviedol 29 úspešných zákrokov. V drese Sabres zaznamenal Owen Power gól a asistenciu.povedal Fox.